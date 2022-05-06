"Это была отличная поездка". Экипаж SpaceX Crew-3 вернулся на Землю (видео)

На МКС остаются три астронавта NASA, один — Европейского космического агентства, а также три космонавта "Роскосмоса".

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Утром 6 мая в Мексиканском заливе приводнилась капсула SpaceX Dragon "Endurance", на Землю вернулся экипаж миссии SpaceX Crew-3: Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер. На Международной космической станции они провели 175 суток, сообщает Space.com.

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"С нетерпением жду возможности увидеть еще много полетов "Endurance". Это была отличная поездка", — сказал Чари центру управления полетами SpaceX в Калифорнии, через несколько секунд после приводнения.

Капсулу с астронавтами встречал флот кораблей SpaceX. Затем после медицинского осмотра их доставили на вертолете на берег.

SpaceX Crew-3 – третий пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon, подготовленный компанией SpaceX, которую основал предприниматель Илон Маск. Запуск корабля прошел 11 ноября 2021 года, почти через сутки экипаж обосновался на МКС.

На станции экипаж SpaceX Crew-3 помог провести сотни научных экспериментов, касающихся самых разных отраслей: от сельского хозяйства до медицины и материаловедения.

После его возвращения на Землю на МКС остались космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти. Все астронавты — члены экипажа SpaceX Crew-4, 27 апреля они отправились в космос на корабле Dragon 2.

"Это захватывающе, когда Crew-4 здесь, но также немного горько осознавать, что их присутствие здесь означает, что нам пора передать эстафету и вернуться на Землю", — сказал Маршберн, передавая командование 67-й экспедицией на МКС Олегу Артемьеву.

Как сообщал Фокус, Илон Маск активно помогает Украине во время войны. Его компания передала украинцам нескольких тысяч станций Starlink, а также солнечные панели Tesla Powerwall.

27 апреля стало известно о том, что Starlink Маска открыл представительство в Украине.