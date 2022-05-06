"Це була чудова поїздка". Екіпаж SpaceX Crew-3 повернувся на Землю (відео)

На МКС залишаються три астронавти NASA, один — Європейського космічного агентства, а також три космонавти "Роскосмосу".

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Вранці 6 травня у Мексиканській затоці приводнилася капсула SpaceX Dragon Endurance, на Землю повернувся екіпаж місії SpaceX Crew-3: Раджа Чарі, Том Маршберн, Кайла Беррон та Маттіас Маурер. На Міжнародній космічній станції вони провели 175 діб, повідомляє Space.com.

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"З нетерпінням чекаю на можливість побачити ще багато польотів Endurance. Це була чудова поїздка", — сказав Чарі центру управління польотами SpaceX у Каліфорнії, за кілька секунд після приводнення.

Капсулу з астронавтами зустрічав флот кораблів SpaceX. Потім після медичного огляду їх доставили вертольотом на берег.

SpaceX Crew-3 — третій пілотований політ космічного корабля Crew Dragon, підготовлений компанією SpaceX, яку заснував підприємець Ілон Маск. Запуск корабля відбувся 11 листопада 2021 року, майже через добу екіпаж облаштувався на МКС.

На станції екіпаж SpaceX Crew-3 допоміг провести сотні наукових експериментів, що стосуються найрізноманітніших галузей: від сільського господарства до медицини та матеріалознавства.

Після його повернення на Землю на МКС залишилися космонавти "Роскосмосу" Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков, астронавти NASA Чел Ліндгрен, Боб Гайнс та Джесіка Воткінс, а також астронавтка ЄКА Саманта Крістофоретті. Усі астронавти — члени екіпажу SpaceX Crew-4, 27 квітня вони вирушили до космосу на кораблі Dragon 2.

"Це захоплююче, коли Crew-4 тут, але також трохи гірко усвідомлювати, що їхня присутність тут означає, що нам час передати естафету і повернутися на Землю", — сказав Маршберн, передаючи командування 67-ю експедицією на МКС Олегу Артем'єву.

Як повідомляв Фокус, Ілон Маск активно допомагає Україні під час війни. Його компанія передала українцям кілька тисяч станцій Starlink, а також сонячні панелі Tesla Powerwall.

27 квітня стало відомо про те, що Starlink Маска відкрив представництво в Україні.