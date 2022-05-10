К Земле летит астероид из семьи Челябинского метеорита: когда ждать гостя

Большой космический камень, диаметром 1,1 км, летит к Земле со скоростью 13 км/с.

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Астероид под названием 7335 (1989 JA) считается потенциально опасным для нашей планеты из-за своих размеров и скорости полета. Его диаметр составляет примерно 1,1 км, что сравнимо с размером 10 футбольных полей. Он летит к Земле со скоростью 47 232 км/ч или 13,12 км/с. 27 мая 2022 года астероид подлетит к нашей планете на самое близкое расстояние с момента открытия в 1989 году. На таком расстоянии он не будет находиться от Земли еще минимум 200 лет, сообщает EarthSky.

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Крупный астероид 7335 (1989 JA) чаще называют просто 7335. Цифры в скобках означают, что он был открыт в 1989 году. Этот астероид открыла американский астроном Элеонора Хелин 1 мая 1989 года.

[ + – ] На ииллюстирации показана огромная орбита астероида 7335 (1989 JA) Фото: NASA

Он делает полный оборот вокруг Солнца за 2,35 года. Этот космический камень принадлежит к группе околоземных астероидов, которые называются Аполлоны. Именно к этой группе астероидов принадлежал космический камень, от которого остался метеорит, упавший в Челябинске, РФ, в 2013 году.

Хотя этот астероид и считается опасным, он не должен причинить вреда нашей планете. Тем не менее 27 мая он подлетит на самое близкое расстояние к Земле с момента открытия. В время своего самого близкого сближения с планетой, астероид будет находится на расстоянии 4 млн км от Земли. Это практически в 10,5 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны.

Его невозможно будет увидеть невооруженным глазом, но астрономы-любители с небольшими телескопами смогут его увидеть, ведь астероид будет находиться достаточно близко по космическим меркам. Лучше всего начинать проводить наблюдения за его полетом за 2 ночи до предполагаемого сближения с Землей. Именно 25 мая астероид 7335 будет намного ярче, чем в остальные дни.

Астероид будет очень ярким на фоне звезд. Он будет выглядеть, как медленно летящая "звезда". Хотя слово медленная здесь не очень уместно, ведь скорость полета космического камня составляет 47 232 км/ч или 13,12 км/с.

Ниже показаны карты звездного неба, на которых видно где именно будет находиться астероид 7335 во время приближения к Земле.

[ + – ] Расположение астероида 7335 вечером 25 мая 2022 года. На небе астероид будет виден рядом с озвездием Ворон и Гидра Фото: NASA

[ + – ] Расположение астероида 7335 вечером 26 мая 2022 год Фото: NASA

Профессиональные астрономы также будут вести наблюдения за полетом этого огромного космического камня с 16 по 26 мая. Предыдущие наблюдения показали, что астероид вращается вокруг своей оси за 12 часов и имеет довольно гладкую поверхность.

Фокус уже писал о двух огромных астероидах, которые представляли потенциальную опасность для Земли и пролетели мимо 28 апреля и 8 мая 2022 года.

Также напоминаем, что космический аппарат "Психея" прибыл на место запуска, чтобы подготовится к полету к самому дорогому из известных астероидов.