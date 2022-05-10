До Землі летить астероїд із сім'ї Челябінського метеорита: коли чекати на гостя

Великий космічний камінь діаметром 1,1 км летить до Землі зі швидкістю 13 км/с.

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Астероїд під назвою 7335 (1989 JA) вважають потенційно небезпечним для нашої планети через свої розміри та швидкість польоту. Його діаметр становить приблизно 1,1 км, що можна порівняти з розміром 10 футбольних полів. Він летить до Землі зі швидкістю 47 232 км/год або 13,12 км/с. 27 травня 2022 року астероїд підлетить до нашої планети на найближчу відстань з моменту відкриття у 1989 році. На такій відстані він не буде знаходитися від Землі ще мінімум 200 років, повідомляє EarthSky.

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Великий астероїд 7335 (1989 JA) найчастіше називають просто 7335. Цифри в дужках означають, що він був відкритий у 1989 році. Цей астероїд відкрила американська астрономка Елеонора Гелін 1 травня 1989 року.

[ + – ] На ілюстрації показана величезна орбіта астероїда 7335 (1989 JA) Фото: ISS

Він робить повний оберт навколо Сонця за 2,35 року. Цей космічний камінь належить до групи навколоземних астероїдів, які називаються Аполлонами. Саме до цієї групи астероїдів належав космічний камінь, від якого залишився метеорит, що впав у Челябінську, РФ, у 2013 році.

Хоча цей астероїд і вважають небезпечним, він не повинен завдати шкоди нашій планеті. Проте 27 травня він підлетить на найближчу відстань до Землі з моменту відкриття. Під час свого найближчого зближення з планетою, астероїд буде на відстані 4 млн км від Землі. Це майже в 10,5 раза далі, ніж відстань від Землі до Місяця.

Його неможливо буде побачити неозброєним оком, але астрономи-аматори з невеликими телескопами зможуть його побачити, адже астероїд буде досить близько за космічними мірками. Найкраще починати проводити спостереження за його польотом за 2 ночі до можливого зближення із Землею. Саме 25 травня астероїд 7335 буде набагато яскравішим, ніж в інші дні.

Астероїд буде дуже яскравим на фоні зірок. Він матиме вигляд "зірки", що повільно летить. Хоча слово "повільно" тут не дуже доречне, адже швидкість польоту космічного каменю становить 47 232 км/год або 13,12 км/с.

Нижче показані карти зоряного неба, на яких видно, де саме знаходитиметься астероїд 7335 під час наближення до Землі.

[ + – ] Розташування астероїда 7335 увечері 25 травня 2022 року. На небі астероїд буде видно поряд із зіркою Ворон та Гідра Фото: ISS

[ + – ] Розташування астероїда 7335 увечері 26 травня 2022 Фото: ISS

Професійні астрономи також спостерігатимуть за польотом цього величезного космічного каменя з 16 по 26 травня. Попередні спостереження показали, що астероїд обертається навколо осі за 12 годин і має досить гладку поверхню.

Фокус вже писав про два величезні астероїди, які становили потенційну небезпеку для Землі й пролетіли повз 28 квітня і 8 травня 2022 року.

Також нагадуємо, що космічний апарат "Психея" прибув на місце запуску, щоб підготуватися до польоту до найдорожчого з відомих астероїдів.