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Круглые каменные комнаты: найдены древнейшие дома в ОАЭ, возрастом 8500 лет

Юлия Чайка
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фрагменты, сооружения, руины, фото
Здания состояли из простых круглых комнат с каменными стенами, сохранившихся почти до метра в высоту

Также археологи нашли сотни каменных артефактов, в том числе тонко обработанные наконечники стрел, которые использовались для охоты и остатки человеческого захоронения.

В ходе своих недавних раскопок на острове Гага, расположенном у западного побережья города Абу-Даби, ученые раскопали каменные сооружения возрастом более 8500 лет — самые ранние из когда-либо обнаруженных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет The Past.

Здания состояли из простых круглых комнат с каменными стенами, сохранившихся почти до метра в высоту. Внутри находились сотни каменных артефактов, в том числе искусно обработанные наконечники стрел, которые, использовались для охоты. По мнению специалистов, комнаты применяли в качества жилища круглый год.

руины, постройки, фото
По мнению специалистов, комнаты применяли в качества жилища круглый год

Радиоуглеродное датирование фрагментов древесного угля указывает на то, что постройки датируются не менее 8500 г. до н.э. До этого исследования самые ранние известные сооружения в ОАЭ находили на Марраве, еще одном острове Абу-Даби.

Ранее считалось, что поселения возникли в регионе в эпоху неолита в результате развития дальних морских торговых путей. Однако это последнее открытие свидетельствуют о том, что благоприятные экономические и экологические условия способствовали заселению островов еще до начала торговли.

В сооружениях на острове Гага также были обнаружены остатки человеческого захоронения возрастом 5000 лет. Это одно из немногих неолитических захоронений, когда-либо обнаруженных на островах Абу-Даби. Оно также позволяет предположить, что руины оставались местом культурного и ритуального значения после того, как были заброшены.

наконечники стрел, белый фон, фото
Внутри сооружений также находились искусно обработанные наконечники стрел, которые, использовались для охоты

"Нам еще многое предстоит открыть на территории Абу-Даби. Поэтому необходимо продолжать работать над открытием, сохранением и защитой нашего бесценного наследия, чтобы больше узнать о прошлом наших предков", — заключили ученые.

Напомним, что ранее в Греции нашли другую не менее интересную находку. Ученые наткнулись на останки женщины, жившей в I веке до н.э. Однако, что поразило экспертов больше всего, так это тот факт, что женщина была найдена на бронзовой кровати. Исследователи ранее уже находили тела людей вместе с постельными принадлежностями, но это первый случай, когда сохранилась целая кровать.