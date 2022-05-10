Круглые каменные комнаты: найдены древнейшие дома в ОАЭ, возрастом 8500 лет

Также археологи нашли сотни каменных артефактов, в том числе тонко обработанные наконечники стрел, которые использовались для охоты и остатки человеческого захоронения.

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В ходе своих недавних раскопок на острове Гага, расположенном у западного побережья города Абу-Даби, ученые раскопали каменные сооружения возрастом более 8500 лет — самые ранние из когда-либо обнаруженных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет The Past.

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Здания состояли из простых круглых комнат с каменными стенами, сохранившихся почти до метра в высоту. Внутри находились сотни каменных артефактов, в том числе искусно обработанные наконечники стрел, которые, использовались для охоты. По мнению специалистов, комнаты применяли в качества жилища круглый год.

[ + – ] По мнению специалистов, комнаты применяли в качества жилища круглый год

Радиоуглеродное датирование фрагментов древесного угля указывает на то, что постройки датируются не менее 8500 г. до н.э. До этого исследования самые ранние известные сооружения в ОАЭ находили на Марраве, еще одном острове Абу-Даби.

Ранее считалось, что поселения возникли в регионе в эпоху неолита в результате развития дальних морских торговых путей. Однако это последнее открытие свидетельствуют о том, что благоприятные экономические и экологические условия способствовали заселению островов еще до начала торговли.

В сооружениях на острове Гага также были обнаружены остатки человеческого захоронения возрастом 5000 лет. Это одно из немногих неолитических захоронений, когда-либо обнаруженных на островах Абу-Даби. Оно также позволяет предположить, что руины оставались местом культурного и ритуального значения после того, как были заброшены.

[ + – ] Внутри сооружений также находились искусно обработанные наконечники стрел, которые, использовались для охоты

"Нам еще многое предстоит открыть на территории Абу-Даби. Поэтому необходимо продолжать работать над открытием, сохранением и защитой нашего бесценного наследия, чтобы больше узнать о прошлом наших предков", — заключили ученые.

Напомним, что ранее в Греции нашли другую не менее интересную находку. Ученые наткнулись на останки женщины, жившей в I веке до н.э. Однако, что поразило экспертов больше всего, так это тот факт, что женщина была найдена на бронзовой кровати. Исследователи ранее уже находили тела людей вместе с постельными принадлежностями, но это первый случай, когда сохранилась целая кровать.