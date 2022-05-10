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Круглі кам'яні кімнати: знайдені найдавніші будинки в ОАЕ віком 8500 років

Юлія Чайка
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фрагменти, споруди, руїни, фото
Будинки складалися із простих круглих кімнат із кам'яними стінами, що збереглися майже до метра у висоту

Також археологи знайшли сотні кам'яних артефактів, зокрема тонко оброблені наконечники стріл, які використовували для полювання, та рештки людського поховання.

Під час своїх недавніх розкопок на острові Гага, розташованому біля західного узбережжя міста Абу-Дабі, вчені розкопали кам'яні споруди віком понад 8500 років — найраніші з будь-коли знайдених в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), пише The Past.

Будинки складалися з простих круглих кімнат із кам'яними стінами, що збереглися майже до метра заввишки. Всередині знаходилися сотні кам'яних артефактів, зокрема майстерно оброблені наконечники стріл, які використовували для полювання. На думку фахівців, кімнати застосовували як житло цілий рік.

руїни, будівлі, фото
На думку фахівців, кімнати застосовували як житло цілий рік

Радіовуглецеве датування фрагментів деревного вугілля вказує на те, що споруди датуються не менш як 8500 до н.е. До цього дослідження ранні відомі споруди в ОАЕ знаходили на Марраві, ще одному острові Абу-Дабі.

Раніше вважали, що поселення виникли в регіоні в епоху неоліту внаслідок розвитку далеких морських торговельних шляхів. Однак це останнє відкриття свідчить про те, що сприятливі економічні та екологічні умови сприяли заселенню островів ще до початку торгівлі.

У спорудах на острові Гага також знайдено залишки людського поховання віком 5000 років. Це одне з неолітичних поховань, коли-небудь виявлених на островах Абу-Дабі. Воно також дозволяє припустити, що руїни залишалися місцем культурного та ритуального значення після того, як були занедбані.

наконечники стріл, білий фон, фото
Усередині споруд також знаходилися майстерно оброблені наконечники стріл, які використовували для полювання

"Нам ще багато чого належить відкрити на території Абу-Дабі. Тому необхідно продовжувати працювати над відкриттям, збереженням та захистом нашої безцінної спадщини, щоб більше дізнатися про минуле наших предків", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше в Греції знайшли іншу не менш цікаву знахідку. Вчені натрапили на останки жінки, яка жила в I столітті до н.е. Однак, що вразило експертів найбільше, то це той факт, що жінка знайдена на бронзовому ліжку. Дослідники раніше вже знаходили тіла людей разом із постільними речами, але це перший випадок, коли збереглося ціле ліжко.