Владельцы кошек находятся в группе риска из-за одной болезни: что говорят ученые

Ученые считают, что существует связь между паразитом, живущим у кошек и развитием не очень приятного заболевания.

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Многочисленные исследования показывают, что владельцы кошек извлекают большую выгоду от того, что у них есть такой домашний любимец. Ученые доказали, что кошки могут способствовать улучшению состояния здоровья сердечно-сосудистой системы и вообще иммунной системы у человека. Но новое исследование показывает, что у мужчин, у которых в детстве была кошка, может увеличиться риск появления психических заболеваний, в частности развитие психоза, уже во взрослом возрасте, сообщает Jerusalem Post.

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Ученые пришли к выводу, что причиной появления психических заболеваний у взрослых мужчин может быть паразит Toxoplasmosis gondii. Он живет у кошек, и домашние любимцы могут его передавать людям через свои фекалии.

Кошки, паразиты и психика человека

Уже неоднократно ученые искали связь между эти паразитом и развитием психоза. Некоторые исследования раньше предполагали, что этот паразит может даже вызывать появление шизофрении у человека. Хотя другие ученые считают, что никакой связи здесь и нет.

По словам ученых, многие люди даже могут не знать, что заражены паразитом Toxoplasmosis gondii, в то время, как у других могут быть проблемы со здоровьем. У таких людей может возникнуть лихорадка и появляются проблемы с дыхательной системой.

[ + – ] Ученые пришли к выводу, что причиной появления психических заболеваний у взрослых мужчин может быть паразит Toxoplasmosis gondii. Он живет у кошек, и домашние любимцы могут его передавать людям через свои фекалии Фото: LiveScience

Кто больше подвержен риску?

Новое исследование предполагает, что люди у которых в детстве была кошка, могут чаще страдать от психических расстройств во взрослом возрасте. У них может развиться психоз, но в группе риска находятся именно мужчины. У женщин таких проявлений не наблюдается.

По словам ученых, важным фактором является то, что у таких мужчин в детстве чаще всего была кошка, которую взяли с улицы. Учитывая, что ученые не проверяли участников исследования на наличие антител к паразиту Toxoplasmosis gondii, значит точно сказать существует ли связь между этим организмом и развитием психических заболеваний невозможно. Но такая вероятность существует, говорят ученые. Даже домашние кошки могут, выходя на улицу, подцепить опасного паразита.

[ + – ] Новое исследование предполагает, что люди у которых в детстве была кошка, могут чаше страдать от психических расстройств во взрослом возрасте. У них может развиться психоз, но в группе риска находятся именно мужчины. У женщин таких проявлений не наблюдается Фото: Freepic

Есть некоторые нюансы

Еще одним важным уточнением к исследованию является то, что риск развития психических заболеваний увеличивался у тех, кто не просто владел кошкой, а имел травмы головы или другие психологические проблемы в детстве.

Авторы нового исследования так и не смогли объяснить, почему от психических заболеваний страдают только владельцы кошек мужского пола. Также эту теорию ученые не подкрепили какими-либо научными доказательствами существования механизма, который бы связывал паразита Toxoplasmosis gondii с психическими расстройствами.

Тем не менее, предыдущие исследования все же указывали на то, что этот паразит может проникать в клетки мозга человека и нарушать формирование неврологических связей. Такой поворот событий может объяснить связь между паразитом, кошками и развитием психических заболеваний.

Просто мойте руки

Поэтому на данный момент, связь между тем есть ли у вас есть кошка и тем, что это может привести к психозу или другим психическим расстройствам, остается размытой и полностью не подтвержденной. В любом случае, как бы там ни было, тщательно мойте руки после того, как очистите лоток вашей кошки.

Напоминаем, что ученые рассказали, почему кошки идут за хозяином в ванную. Точного ответа на этот вопрос нет, но у исследователей есть несколько интересных теорий.