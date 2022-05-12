Власники кішок перебувають у групі ризику через одну хворобу: що кажуть вчені

Учені вважають, що існує зв'язок між паразитом, який живе у кішок і розвитком не дуже приємного захворювання.

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Численні дослідження показують, що власники кішок мають велику вигоду від того, що в них є такий домашній улюбленець. Учені довели, що кішки можуть сприяти покращенню стану здоров'я серцево-судинної системи та взагалі імунної системи у людини. Але нове дослідження показує, що в чоловіків, у яких у дитинстві була кішка, може збільшитись ризик появи психічних захворювань, зокрема розвиток психозу, вже у дорослому віці, повідомляє Jerusalem Post.

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Учені дійшли висновку, що причиною появи психічних захворювань у дорослих чоловіків може бути паразит Toxoplasmosis gondii. Він живе у кішок, і домашні улюбленці можуть його передавати людям через фекалії.

Кішки, паразити та психіка людини

Уже неодноразово вчені шукали зв'язок між цим паразитом і розвитком психозу. Деякі дослідження раніше припускали, що цей паразит може викликати навіть появу шизофренії у людини. Хоча інші вчені вважають, що жодного зв'язку тут немає.

За словами вчених, багато людей навіть можуть не знати, що заражені паразитом Toxoplasmosis gondii, тоді як інші можуть мати проблеми зі здоров'ям. У таких людей може виникнути лихоманка та виникають проблеми з дихальною системою.

[ + – ] Учені дійшли висновку, що причиною появи психічних захворювань у дорослих чоловіків може бути паразит Toxoplasmosis gondii. Він живе у кішок, і домашні улюбленці можуть його передавати людям через свої фекалії Фото: кора Земли

Хто більше схильний до ризику?

Нове дослідження передбачає, що люди, в яких у дитинстві була кішка, можуть частіше страждати від психічних розладів у дорослому віці. У них може розвинутися психоз, але в групі ризику перебувають саме чоловіки. У жінок таких проявів не спостерігається.

За словами вчених, важливим фактором є те, що в таких чоловіків у дитинстві найчастіше була кішка, яку взяли з вулиці. Враховуючи, що вчені не перевіряли учасників дослідження на наявність антитіл до паразиту Toxoplasmosis gondii, значить точно сказати, чи існує зв'язок між цим організмом і розвитком психічних захворювань неможливо. Але така ймовірність існує, кажуть учені. Навіть домашні кішки можуть, виходячи надвір, підчепити небезпечного паразита.

[ + – ] Нове дослідження передбачає, що люди, в яких у дитинстві була кішка, можуть частіше страждати від психічних розладів у дорослому віці. У них може розвинутися психоз, але у групі ризику перебувають саме чоловіки. У жінок таких проявів не спостерігається Фото: Freepic

Є деякі нюанси

Ще одним важливим уточненням до дослідження є те, що ризик розвитку психічних захворювань збільшувався у тих, хто не просто володів кішкою, а мав травми голови або інші психологічні проблеми в дитинстві.

Автори нового дослідження так і не змогли пояснити, чому від психічних захворювань страждають лише власники котів чоловічої статі. Також цю теорію учені не підкріпили будь-якими науковими доказами існування механізму, який би пов'язував паразита Toxoplasmosis gondii із психічними розладами.

Проте попередні дослідження все ж таки вказували на те, що цей паразит може проникати в клітини мозку людини і порушувати формування неврологічних зв'язків. Такий поворот подій може пояснити зв'язок між паразитом, кішками та розвитком психічних захворювань.

Просто мийте руки

Тому наразі, зв'язок між тим, чи є у вас кішка і тим, що це може призвести до психозу або інших психічних розладів, залишається розмитим і повністю не підтвердженим. У будь-якому випадку, як би там не було, ретельно мийте руки після того, як почистите лоток вашої кішки.

Нагадуємо, що вчені розповіли, чому кішки йдуть за господарем у ванну кімнату. Точної відповіді це питання немає, але в дослідників є кілька цікавих теорій.