Ученые доказали существование неуловимых иммунных клеток в организме человека

Эти загадочные клетки появляются еще в утробе матери и впервые их обнаружили у мышей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

То, что иммунные клетки под названием B-1 могут существовать у человека предполагалось уже давно. Но только сейчас ученые обнаружили этому доказательства во время анализа более 1 млн клеток в человеческом организме. Ученые считают, что эти клетки, которые впервые появляются в утробе матери, помогают формировать новые ткани у человеческого плода и защищают его от разных патогенов и вирусов, сообщает Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Иммунные клетки под названием B-1 впервые обнаружили у мышей еще в 1980-х годах. Тогда ученые выяснили, что эти клетки появляются на раннем этапе развития плода и вырабатывают различные антитела, которые защищают развивающийся организм от вирусов и бактерий.

В 2011 году ученые из Мичиганского университета заявили о том, что они обнаружили такие же клетки у людей. Но ученое сообщество не приняло эти результаты, так как доказательства представленные учеными показались им недостаточными.

Они все-таки существуют

Теперь же ученые из Института Сенгера, Англия, предоставили доказательства того, что иммунные клетки B-1 есть у человека. Они появляются в утробе матери в течение первого и второго триместра развития плода. Теоретически эти иммунные клетки могут играть важнейшую роль в раннем развитии человека.

[ + – ] Иммунные клетки B-1 появляются в утробе матери в течении первого и второго триместра развития плода Фото: wikipedia

Ученые сделали новое открытие в рамках проекта по изучению положения, функций и характеристик каждого типа клеток в организме человека. Исследователи проанализировали более 1 миллиона клеток человека, представляющих из себя более 500 различных типов клеток из 30 разных тканей организма.

"У нас теперь есть доказательства того, что иммунные клетки B-1 существуют у людей и появляются они на раннем этапе развития ", — говорит Сара Тейхманн из Института Сегера.

[ + – ] Ученые считают, что иммунные клетки B-1 могут помогать формировать новые ткани в процессе развития человеческого плода Фото: World Health Organization

Иммунные клетки играют важную роль в раннем развитии плода

Чтобы обнаружить эти клетки ученые изучили образцы тканей, которые хранятся в социальном банке тканей в Великобритании, где также хранятся человеческие эмбрионы. Проведя подробный анализ тканей, ученые обнаружила клетки, которые соответствуют описанию клеток B-1 у мышей, как с точки зрения их характеристик, так и с точки зрения времени их появления.

Ученые считают, что у людей, как и мышей после появления клеток B-1 на самом раннем этапе развития плода появляются и клетки В-2.

"Мы считаем, что иммунные клетки B-1 могут помогать формировать новые ткани в процессе развития человеческого плода. Также возможно они задают правильный вектор развития, чтобы эти ткани формировались нужным образом. Также, возможно эти клетки создают иммунную защиту от разных патогенов, но это еще предстоит доказать", — говорит Тейхманн.

Напоминаем, что ученые обнаружили в организме человека новый тип клеток, который был ранее не известен ученым.

Также Фокус писал о том, что впервые в истории женщине-трансгендеру пересадят матку, чтобы та могла родить ребенка.