Учені довели існування невловимих імунних клітин в організмі людини

Ці загадкові клітини з'являються ще в утробі матері, і вперше їх виявили в мишей.

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Те, що імунні клітини під назвою B-1 можуть існувати в людини, передбачалося вже давно. Але тільки зараз учені виявили докази цього під час аналізу понад 1 млн клітин у людському організмі. Вчені вважають, що ці клітини, які вперше з'являються в утробі матері, допомагають формувати нові тканини в людського плода та захищають його від різних патогенів і вірусів, повідомляє Live Science.

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Імунні клітини під назвою B-1 уперше виявили в мишей ще в 1980-х роках. Тоді вчені з'ясували, що ці клітини з'являються на ранньому етапі розвитку плода та виробляють різні антитіла, які захищають організм від вірусів і бактерій.

У 2011 році вчені з університету Мічігану заявили про те, що вони виявили такі ж клітини в людей. Але вчене співтовариство не прийняло ці результати, оскільки докази, представлені вченими, здалися їм недостатніми.

Вони таки існують

Тепер учені з Інституту Сенгера, Англія, надали докази того, що імунні клітини B-1 є в людини. Вони з'являються в утробі матері протягом першого та другого триместру розвитку плода. Теоретично ці імунні клітини можуть грати найважливішу роль у ранньому розвитку людини.

[ + – ] Імунні клітини B-1 з'являються в утробі матері протягом першого та другого триместру розвитку плода Фото: wikipedia

Учені зробили нове відкриття в межах проєкту з вивчення становища, функцій і характеристик кожного типу клітин в організмі людини. Дослідники проаналізували понад 1 мільйон клітин людини, що становлять понад 500 різних типів клітин із 30 різних тканин організму.

"У нас тепер є докази того, що імунні клітини B-1 існують у людей, і з'являються вони на ранньому етапі розвитку", — каже Сара Тейхман із Інституту Сегера.

[ + – ] Учені вважають, що імунні клітини B-1 можуть допомагати формувати нові тканини в процесі розвитку людського плода Фото: World Health Organization

Імунні клітини відіграють важливу роль у ранньому розвитку плода

Щоб виявити ці клітини, вчені вивчили зразки тканин, які зберігаються в соціальному банку тканин у Великобританії, де також зберігаються людські ембріони. Провівши докладний аналіз тканин, учені виявили клітини, які відповідають опису клітин B-1 у мишей як із точки зору їхніх характеристик, так і з точки зору їхньої появи.

Учені вважають, що у людей, як і в мишей, після появи клітин B-1 на ранньому етапі розвитку плода з'являються й клітини В-2.

"Ми вважаємо, що імунні клітини B-1 можуть допомагати формувати нові тканини в процесі розвитку людського плода. Також, можливо, вони задають правильний вектор розвитку, щоб ці тканини формувалися потрібним чином. Також, можливо, ці клітини створюють імунний захист від різних патогенів, але це ще належить довести", — каже Тейхманн.

Нагадуємо, що вчені виявили в організмі людини новий тип клітин, який раніше був не відомий вченим.

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