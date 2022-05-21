"Полет светлячков": в Нидерландах создали бесшумный и экологичный фейерверк (фото)

Голландская студия придумала салют из органических материалов, который не вредит окружающей среде и не пугает животных.

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Студия дизайна Roosegaarde в Нидерландах создала бесшумный фейерверк Spark ("Искра"), напоминающий полет светлячков. Об этом сообщается на их официальном сайте.

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Фейерверк полностью состоит из органических материалов, так что не вредит окружающей среде, чем не могут похвастаться традиционные салюты. Фейерверк выстреливает без шума, это решает еще одну проблему: такого салюта не боятся собаки и другие животные.

[ + – ] Салют напоминает полет светлячков

Нидерландский креативный художник и основатель студии Даан Рузегард вдохновился "волшебным светом светлячков" и решил модернизировать культуру фейерверков, объединив дизайн и технологии. Биоразлагаемые частички, из которых состоит Spark, могут оставаться в воздухе несколько часов подряд, и при этом весь процесс абсолютно бесшумный. "Светлячки" Рузегарда формируют светящееся облако размером в несколько десятков метров.

Изобретение может стать прекрасной альтернативой существующим сейчас салютам, которые активно критикуются за вредные выбросы и шум. Однако материал, из которого студия создала свое новое творение, держится пока в секрете.

[ + – ] Частички Spark формируют светящееся облако

Презентация изящного фейерверка пройдет с 1 по 3 июня в городе Бильбао, Испания, в рамках Саммита благосостояния для социальных изменений. "Светлячков" запустят в парке Донья-Касильда-де-Итуррисар, вход свободный.

"Традиционные фейерверки повсеместно запрещены. Проект Spark Bilbao — это чудесное место, которое продемонстрирует новую устойчивую альтернативу совместному празднованию"", — прокомментировал приближающееся событие Рузегард.

Несколько лет назад нидерландский художник-изобретатель придумал Smog Free Tower — уникальное архитектурное сооружение, способное очищать воздух с помощью ионной технологии.

Ранее Фокус рассказывал, чем опасны фейерверки для собак и как уберечь домашних питомцев. Ветеринары считают, что подготовить животное к стрессу, связанному с праздничными салютами, невозможно, однако есть несколько способов сохранить жизнь и здоровье любимца.

Напомним, актер Уилл Смит заплатил 100 тысяч долларов за праздничный салют в Новом Орлеане.