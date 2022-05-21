"Політ світлячків": у Нідерландах створили безшумний і екологічний феєрверк (фото)

Голландська студія вигадала салют із органічних матеріалів, який не шкодить навколишньому середовищу.

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Студія дизайну Roosegaarde у Нідерландах створила безшумний феєрверк Spark ("Іскра"), що нагадує політ світлячків. Про це повідомляється на їхньому офіційному сайті.

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Феєрверк повністю складається з органічних матеріалів, тому не шкодить навколишньому середовищу, чим не можуть похвалитися традиційні салюти.

[ + – ] Салют нагадує політ світлячків

Нідерландський креативний художник і засновник студії Даан Рузегард надихнувся "чарівним світлом світлячків" і вирішив модернізувати культуру феєрверків, поєднавши дизайн і технології. Біорозкладні частинки, з яких складається Spark, можуть залишатися в повітрі кілька годин поспіль, і при цьому весь процес абсолютно безшумний. "Світлячки" Рузегарда формують хмару, що світиться, розміром у кілька десятків метрів.

Винахід може стати чудовою альтернативою салютам, які зараз існують і які активно критикуються за шкідливі викиди та шум. Проте матеріал, із якого студія створила своє нове творіння, тримається поки що в секреті.

[ + – ] Частинки Spark формують хмару, що світиться

Презентація витонченого феєрверку пройде з 1 по 3 червня в місті Більбао, Іспанія, у межах Саміту добробуту для соціальних змін. "Світлячків" запустять у парку Донья-Касільда-де-Ітуррісар, вхід вільний.

"Традиційні феєрверки повсюдно заборонені. Проєкт Spark Bilbao — це чудове місце, яке продемонструє нову стійку альтернативу спільному святкуванню", — прокоментував подію Рузегард.

Кілька років тому нідерландський художник-винахідник вигадав Smog Free Tower — унікальну архітектурну споруду, здатну очищати повітря за допомогою іонної технології.

Раніше Фокус розповідав, чим небезпечні феєрверки для собак і як уберегти домашніх вихованців. Ветеринари вважають, що підготувати тварину до стресу, пов'язаного зі святковими салютами, неможливо, проте є кілька способів зберегти життя та здоров'я улюбленця.

Нагадаємо, актор Вілл Сміт заплатив 100 тисяч доларів за святковий салют у Новому Орлеані.