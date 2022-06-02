Кровь – не водица. Ученые разработали "вампирский" метод омоложения и продления жизни

Новое исследование дает возможность разработать потенциальные лекарства, которые могли бы замедлить процесс старения у людей.

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Ученым из Китая удалось разработать новый метод омоложения старых мышей с помощью хирургического соединения их кровеносной системы с такой же у более молодых мышей. Таким образом ученые пытаются узнать больше о процессе старения и со временем полученные данные могут дать возможность продлить жизнь человека и замедлить процесс его старения, сообщает Independent.

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Ученые из Китайской академии наук разработали новый метод омоложения на основе давно известного метода, который называется гетерохронным парабиозом. Он основан на том, что молодая кровь имеет восстанавливающие способности. По словам ученых, до сих пор остается загадкой, как молодая кровь заставляет старые тела возвращаться в "состояние молодости".

В процессе старения организм постепенно теряет свои возможности к восстановлению тканей и ученые ищут пути, как "повернуть время вспять" и продлить жизнь человека. Но пока подобные опыты проводят только на мышах.

В рамках нового исследования ученые проанализировали состояние клеток в разных органах мышей, чтобы определить механизмы старения и как их можно омолодить. Ученые выяснили, что старая кровь старшей мыши может ускорить старение органов, тканей и клеток у молодой мыши, а молодая кровь может омолодить пожилого грызуна. По словам ученых, подобные изменения происходят из-за влияния молодой крови на недифференцированные стволовые клетки в состарившихся тканях.

[ + – ] Ученым из Китая удалось разработать новый метод омоложения старых мышей с помощью хирургического соединения их кровеносной системы с такой же у более молодых мышей. Таким образом ученые пытаются узнать больше о процессе старения и со временем полученные данные могут дать возможность продлить жизнь человека и замедлить процесс его старения Фото: Independent

Стволовые клетки у взрослых постоянно обновляются, чтобы поддерживать клеточную популяцию организма и восстанавливать возрастные повреждения. Ученые обнаружили, что гемопоэтические стволовые клетки и прогениторные клетки, которые дают начало другим клеткам крови и иммунным клеткам, наиболее чувствительны к молодой крови.

"Новые данные дают нужное направление для дальнейших исследований, которые нацелены на поиск лекарственных средств, способных замедлить процесс старения и продлить жизнь человеку", — говорит Ма Шуай из Китайской академии наук.

Но, по словам ученых, для процесса омоложения сама по себе молодая кровь не является эффективным лекарством. Тем не менее, такие "вампирские" методы дают больше информации о том, как повлиять на процесс старения.

Напоминаем, что ученые доказали существование неуловимых иммунных клеток в организме человека. Но впервые эти клетки заметили как раз у мышей.

Как уже писал Фокус, ученые назвали орган человека, который остается вечно молодым независимо от того, сколько лет его владельцу.