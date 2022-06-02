Кров – не водиця. Вчені розробили "вампірський" метод омолодження та продовження життя

Нове дослідження дає можливість розробити потенційні ліки, які б уповільнити процес старіння в людей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Вченим з Китаю вдалося розробити новий метод омолодження старих мишей за допомогою хірургічного з'єднання їх кровоносної системи з такою ж молодшою мишею. Так, вчені намагаються дізнатися більше про процес старіння і згодом отримані дані можуть дати можливість продовжити життя людини й уповільнити процес її старіння, повідомляє Independent.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вчені з КНР розробили новий метод омолодження на основі давно відомого методу, який називається гетерохронним парабіозом. Він заснований на тому, що молода кров має здібності, що відновлюють. За словами вчених, досі залишається загадкою, як молода кров змушує старі тіла повертатися у стан молодості.

У процесі старіння організм поступово втрачає свої можливості для відновлення тканин і вчені шукають шляхи, як "повернути час назад" і продовжити життя людини. Але поки такі досліди проводять тільки на мишах.

У межах нового дослідження вчені проаналізували стан клітин у різних органах мишей, щоб визначити механізми старіння та як їх можна омолодити. Вчені з'ясували, що стара кров старшої миші може прискорити старіння органів, тканин та клітин у молодої миші, а молода кров може омолодити літнього гризуна. За словами вчених, подібні зміни відбуваються через вплив молодої крові на недиференційовані стовбурові клітини в тканинах, що постаріли.

[ + – ] Вченим з Китаю вдалося розробити новий метод омолодження старих мишей за допомогою хірургічного з'єднання їх кровоносної системи з такою ж молодшою мишею. Таким чином, вчені намагаються дізнатися більше про процес старіння і згодом отримані дані можуть дати можливість продовжити життя людини і уповільнити процес її старіння Фото: Independent

Стовбурові клітини в дорослих постійно оновлюються, щоб підтримувати клітинну популяцію організму та відновлювати вікові ушкодження. Вчені виявили, що гемопоетичні стовбурові клітини та прогеніторні клітини, які дають початок іншим клітинам крові та імунним клітинам, найбільш чутливі до молодої крові.

"Нові дані дають потрібний напрямок для подальших досліджень, які націлені на пошук лікарських засобів, здатних уповільнити процес старіння та продовжити життя людині", — каже Ма Шуай із Китайської академії наук.

Але, за словами вчених, для процесу омолодження сама собою молода кров не є ефективними ліками. Проте такі "вампірські" методи дають більше інформації про те, як вплинути на процес старіння.

Нагадуємо, що вчені довели існування невловних імунних клітин в організмі людини. Але вперше ці клітини помітили якраз у мишей.

Як уже писав Фокус, вчені назвали орган людини, який залишається вічно молодим незалежно від того, скільки років його власнику.