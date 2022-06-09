Эволюционируй или умри. Ученые считают, что рост людей начнет стремительно уменьшаться

По словам эксперта, человечество может стать совсем другим и это похоже на "жуткое событие" в прошлом.

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Стив Брусатте из Эдинбургского университета предупреждает, что человек может уменьшиться в размерах в процессе эволюции из-за того, что ему придется адаптироваться к изменению климата, сообщает Express.

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По словам ученого, уже сейчас на планете происходят необратимые изменения из-за повышения температуры: уровень океана увеличивается, исчезают виды животных и растений, риск развития смертельных заболеваний у человека увеличивается.

Измениться, чтобы выжить

"Но это еще не предел. Млекопитающие, которые имеют меньший размер тела могут лучше адаптироваться к изменению климата, как это уже было в прошлом. А значит, чтобы выжить в новых условиях, человечество также может уменьшиться в размерах", — говорит Брусатте.

[ + – ] Млекопитающие, которые имеют меньший размер тела могут лучше адаптироваться к изменению климата, как это уже было в прошлом. А значит, чтобы выжить в новых условиях, человечество также может уменьшиться в размерах Фото: Express

По словам ученого, изменение размеров тела человека во время будущих эволюционных процессов похоже на подобную трансформацию размеров тела у древних лошадей.

Палеоцен-эоценовый термический максимум и его последствия

"55 млн лет назад на Земле произошло событие, которое известно, как палеоцен-эоценовый термический максимум. Тогда на планете температура очень сильно повысилась. Изменился состав атмосферы и вымерли многие виды животных. Пока что это было самое масштабное событие глобального потепления. Согласно данным, полученным из окаменелостей, древние лошади адаптировались к новым условиям, уменьшившись в размерах. Это звучит жутко, но изменение тел людей может быть таким же, как и у этих животных", — говорит Брусатте.

[ + – ] Согласно данным, полученным из окаменелостей, древние лошади адаптировались к новым условиям, уменьшившись в размерах. Фото иллюстративное Фото: wikipedia

По словам ученого, даже сейчас в более теплых регионах Земли многие животные меньше, чем в более холодных. То же самое наблюдается и у людей, которые живут на севере и там, где очень жарко. Исследования показывают, что жители арктических регионов в среднем немного больше, чем люди, живущие в более низких широтах.

"Что касается животных, то скорее всего у более мелких существ площадь поверхности тела больше по сравнению с их объемом, чем у более крупных животных. Поэтому они могут лучше отдавать избыточное тепло. Я считаю, что уменьшение размеров тела – это естественный способ для животных адаптироваться к более высоким температурам, которые появляются в результате изменения климата", — говорит Брусатте.

Люди скорее всего станут меньше

В то же время ученый не считает, что все млекопитающие станут меньше из-за повышения температуры.

"Но что касается людей, то я думаю это очень даже вероятный способ дальнейшего развития событий. Таким образом эволюция может спасти человечество от вымирания", — говорит Брусатте.

Сейчас ученые считают, что некоторые виды древних людей уменьшались в размерах, когда у них истощались ресурсы для выживания, как показывают археологические раскопки.

[ + – ] Некоторые виды древних людей уменьшались в размерах, когда у них истощались ресурсы для выживания, как показывают археологические раскопки Фото: Express

"Здесь уместно вспомнить о таком виде, как Homo floresiensis, которых еще называют "людьми-хоббитами", которые когда-то населяли остров Флорес в Индонезии", — говорит Брусатте.

Фокус уже писал о том, что новое исследование предполагает, что эти "хоббиты" не вымерли, а до сих пор живут в месте своего первоначального обитания.

По словам Брусатте, недавние исследования древних человеческих останков говорит о том, что температура на планете могла быть важным фактором, который влиял на размер тел древних людей.

Что касается размеров тела животных, то как писал Фокус, на Земле сейчас не существует гигантских существ из-за ряда факторов.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что из-за глобального потепления вскоре исчезнет сибирская тундра.

Напоминаем, что недавнее исследование предполагает, что древние люди изначально для общения между собой использовали не слова.