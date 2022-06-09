Еволюціонуй чи помри. Вчені вважають, що ріст людей почне стрімко зменшуватися

За словами експерта, людство може стати зовсім іншим і це схоже на "жахливу подію" в минулому.

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Стів Брусатте з Единбурзького університету попереджає, що людина може зменшитись у розмірах у процесі еволюції через те, що їй доведеться адаптуватися до зміни клімату, повідомляє Express.

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За словами вченого, вже зараз на планеті відбуваються незворотні зміни через підвищення температури: рівень океану збільшується, зникають види тварин та рослин, ризик розвитку смертельних захворювань у людини збільшується.

Змінитись, щоб вижити

"Але це ще не межа. Ссавці, які мають менший розмір тіла, можуть краще адаптуватися до зміни клімату, як це вже було в минулому. А отже, щоб вижити в нових умовах, людство також може зменшитися в розмірах", — говорить Брусатте.

[ + – ] Ссавці, які мають менший розмір тіла, можуть краще адаптуватися до зміни клімату, як це вже було в минулому. Отже, щоб вижити в нових умовах, людство також може зменшитися в розмірах Фото: Express

За словами вченого, зміна розмірів тіла людини під час майбутніх еволюційних процесів схожа на таку ж трансформацію розмірів тіла у стародавніх коней.

Палеоцен-еоценовий термічний максимум та його наслідки

"55 млн років тому на Землі сталася подія, яка відома як палеоцен-еоценовий термічний максимум. Тоді на планеті температура дуже сильно підвищилася. Змінився склад атмосфери й вимерло багато видів тварин. Поки це була наймасштабніша подія глобального потепління. Згідно з даними, отриманим зі скам'янілостей, стародавні коні адаптувалися до нових умов, зменшившись у розмірах. Це звучить моторошно, але зміна тіл людей може бути такою ж, як і у цих тварин", — говорить Брусатте.

[ + – ] Згідно з даними, отриманими зі скам'янілостей, стародавні коні адаптувалися до нових умов, зменшившись у розмірах. Фото ілюстративне Фото: wikipedia

За словами вченого, навіть зараз у тепліших регіонах Землі багато тварин менше, ніж у холодніших. Те саме спостерігається й у людей, які живуть на півночі, й там, де дуже спекотно. Дослідження показують, що жителі арктичних регіонів у середньому трохи більші за людей, які живуть у нижчих широтах.

"Щодо тварин, то найімовірніше в дрібніших істот площа поверхні тіла більша, якщо порівняти з їх об'ємом, ніж у більших тварин. Тому вони можуть краще віддавати надмірне тепло. Я вважаю, що зменшення розмірів тіла — це природний спосіб для тварин адаптуватися до вищих температур, які з'являються внаслідок зміни клімату", — каже Брусатте.

Люди найімовірніше стануть меншими

Водночас учений не вважає, що всі ссавці стануть меншими через підвищення температури.

"Але що стосується людей, то я думаю це дуже ймовірний спосіб подальшого розвитку подій. Так еволюція може врятувати людство від вимирання", — говорить Брусатте.

Наразі вчені вважають, що деякі види стародавніх людей зменшувались у розмірах, коли у них виснажувалися ресурси для виживання, як свідчать археологічні розкопки.

[ + – ] Деякі види стародавніх людей зменшувалися в розмірах, коли вони виснажувалися ресурси для виживання, як показують археологічні розкопки Фото: Express

"Тут доречно згадати про такий вид, як Homo floresiensis, яких ще називають "людьми-гобітами", що колись населяли острів Флорес в Індонезії", — говорить Брусатте.

Фокус вже писав про те, що нове дослідження припускає, що ці "гобіти" не вимерли, а досі живуть у місці свого первісного проживання.

За словами Брусатте, недавні дослідження стародавніх людських останків свідчать, що температура на планеті могла бути важливим фактором, який впливав на розмір тіл стародавніх людей.

Що стосується розмірів тіла тварин, то як писав Фокус, на Землі зараз не існує гігантських істот через низку факторів.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що через глобальне потепління незабаром зникне сибірська тундра.

Нагадуємо, що недавнє дослідження припускає, що древні люди спочатку для спілкування між собою не використовували слова.