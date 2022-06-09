Обошлись даже без коллайдера. Ученые обнаружили новую элементарную частицу

По словам ученых, новая частица может объяснить существование темной материи.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ученые из Бостонского колледжа заявили о том, что им удалось открыть новую элементарную частицу даже без помощи огромных ускорителей частиц, таких как Большой адронный коллайдер. Новая частица получила название – осевой бозон Хиггса. Ее обнаружили в ходе эксперимента на обычном столе, сообщает Live Science.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

По ловам руководителя исследовательской группы из Бостонского колледжа Кеннета Берча, эта частица является "родственником" известного бозона Хиггса, который завершает Стандартную модель физики элементарных частиц и который был обнаружен как раз в Большом адронном коллайдере в 2012 году.

"Осевой бозон Хиггса имеет магнитную силу, которая создает магнитное поле и возможно эта частица является кандидатом на роль темной материи, из которой состоит большая часть нашей Вселенной", — говорит Берч.

По словам Берча, новую частицу ученым удалось обнаружить с помощью настольного оптического эксперимента, который проводился на обычном столе.

"Мы использовали редкоземельный трителлурид — это квантовое вещество с двухмерной кристаллической структурой. Электроны в этом веществе самоорганизуются в волну, в которой плотность заряда периодически увеличивается или уменьшается", — говорит Берч.

По словам ученого, осевой бозон Хиггса возник, когда в квантовом веществе при комнатной температуре имитировали определенный набор волн. Затем ученые использовали рассеивание света для наблюдения за этой частицей.

[ + – ] По словам Берча, новую частицу ученым удалось обнаружить с помощью настольного оптического эксперимента, который проводился на обычном столе Фото: wikipedia

"Изначально мы просто исследовали светорассеивающие свойства этого вещества. Но потом мы обнаружили аномальные изменения, которые намекали на существование чего-то нового. И в результате мы обнаружили осевой бозон Хиггса", — говорит Берч.

Ученые уже предсказывали, что такой родственник бозона Хиггса может существовать, но впервые ученым удалось его обнаружить.

Результаты эксперимента американских ученых показывают, что появление этой частицы все еще согласуется с современной физикой элементарных частиц.

"Эта частица может потенциально объяснить существование темной материи, но для этого нужна новая теория, которая согласовывалась бы с существующими экспериментами с частицами и с тем, что можно увидеть новые частицы, которые до сих пор еще не обнаружили", — говорит Берч.

По словам Берча, несмотря на предсказания физиков, то, что им удалось увидеть осевой бозон Хиггса стало для ученых полной неожиданностью. Результаты своих исследований, которые подтвердили открытие были опубликованы только сейчас, хотя само открытие состоялось год назад. Просто ученые проверяли все полученные данные.

Как уже писал Фокус, американский физик просит не строить еще один Большой адронный коллайдер и это связано с тем, что огромные деньги на его строительство можно направить в более нужное научное русло.

Также Фокус писал о том, что существуют частицы, которые могут преодолеть скорость света, то,чего не может сделать ни один объект, который имеет массу.