Быстрее скорости света: ученые рассказали, кто может перешагнуть непреодолимый порог

Согласно законам физики, ничто во Вселенной не может двигаться быстрее скорости света. Но как всегда есть исключение из правил.

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Современные физические законы говорят о том, что ни человек, ни любой объект, который имеет массу не может перемещаться в пространстве со скоростью, которая превышает скорость света. Но существуют гипотетические частицы, которые вероятно могут это делать, и они даже могут перемещаться во времени. О том, что это за частицы и о возможности перемещений в пространстве со скоростью выше скорости света в своей статье для The Conversation рассказал Сэм Бэрон из Австралийского католического университета.

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Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, скорость света – это универсальный предел для всех объектов во Вселенной, которые имеют массу. Эта теория гласит, что такие объекты не могут разогнаться до скорости, которая больше скорости света.

Энергия не бесконечна

"Чтобы ускорить объект, который имеет массу человека, например, нужно добавить ему энергии. Чем большей скорости мы хотим достичь, тем больше энергии нам нужно. Но известно, что объектам, не зависимо от того, какую массу они имеют, потребуется для разгона до скорости света бесконечное количество энергии. Но все известные источники энергии имеют свой предел", — говорит Бэрон.

По словам ученого, во Вселенной имеется только ограниченное количество энергии. А это значит, что ее недостаточно, чтобы разогнать объект с массой выше скорости света.

"Поскольку у нас с вами есть масса, не ждите, что в ближайшее время человек будет путешествовать в космосе со скоростью, которая больше скорости света", — говорит Бэрон.

[ + – ] Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, скорость света – это универсальный предел для всех объектов во Вселенной, которые имеют массу. Эта теория гласит, что такие объекты не могут разогнаться до скорости, которая больше скорости света Фото: The Conversation

Гипотетические частицы — тахионы

Существующее ограничение скорости для перемещения в пространстве распространяется на объекты с так называемой обычной массой. Но ученые считают, что существуют гипотетические частицы с так называемой мнимой массой. Эти частицы называются тахионы.

"Пока что ученые не обнаружили доказательств того, что тахионы существуют. Но, если все же они есть, то они должны всегда двигаться в пространстве со скоростью, которая превышает скорость света. Согласно теории, эти частицы не могут двигаться медленнее скорости света", — говорит Бэрон.

Согласно гипотезам некоторых физиков, эти гипотетические частицы, если они существуют постоянно путешествуют назад во времени. Поэтому эти частицы часто используют писатели-фантасты в своих произведениях, которые связаны с путешествиями во времени.

"Некоторые ученые считают, что когда-нибудь, когда мы обнаружим тахионы, человек сможет использовать эти частицы для создания машины времени. Но это только гипотеза", — говорит Бэрон.

Червоточины

По словам ученого, путешествия со скоростью выше скорости света на данный момент являются пока несбыточной мечтой.

"Если говорить о теоретических путешествиях в космосе для человека к другим звездам со скоростью света, то ближайшая к нам звезда находится на расстоянии в 4,35 световых лет. А самая далекая из известных – на расстоянии в 28 млрд световых лет. Это значит, чтобы человеку добраться до звездной системы Альфа Центавра, ему нужно потратить только в одну сторону 4 года своей жизни. Ну, а про самую далекую звезду даже нечего и мечтать. По крайней мере за одну человеческую жизнь к ней не долететь даже со скоростью света", — говорит Бэрон.

[ + – ] По словам ученого, в преодолении таких далеких расстояний могут помочь так называемые червоточины, существование которых допускает теория относительности Фото: The Conversation

По словам ученого, в преодолении таких далеких расстояний могут помочь так называемые червоточины, существование которых допускает теория относительности.

С помощью червоточин, согласно теории, можно преодолеть огромные расстояния за очень короткий период времени. Эти объекты в космосе могут связывать две точки в пространстве таким образом, что длительность путешествия со скоростью света, которое займет 4 года, можно сократить до нескольких часов.

"Если эти червоточины существуют, то люди смогли бы добраться до самых дальних уголков Вселенной всего за одну человеческую жизнь. Но, как и тахионы, червоточины пока являются чисто гипотетическими объектами’, — говорит Бэрон.

"Мы не можем двигаться быстрее скорости света, мы только можем попытаться представить, как это. Поэтому невозможно с уверенностью сказать, что произойдет, если бы мы могли путешествовать быстрее скорости света", — резюмирует Бэрон в своей статье.

Напоминаем, что величина скорости света в вакууме равна 299 792 458 м/с или 1 079 252 848,8 км/ч.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что могли обнаружить сеть из червоточин, которые создали для перемещения в пространстве представители внеземного разума.

Также Фокус писал о том, что физики готовы возродить альтернативную теорию гравитации. К этому их подтолкнуло исследование необычной галактики.

Напоминаем, что астрономам удалось более точно определить величину скорости, с которой расширяется наша Вселенная.