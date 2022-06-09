Обійшлися навіть без колайдера. Вчені виявили нову елементарну частинку

За словами вчених, нова частинка може пояснити існування темної матерії.

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Вчені з Бостонського коледжу заявили, що їм вдалося відкрити нову елементарну частинку навіть без допомоги величезних прискорювачів частинок, таких як Великий адронний колайдер. Нова частинка отримала назву — осьовий бозон Хіггса. Її виявили під час експерименту на звичайному столі, повідомляє Live Science.

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За словами керівника дослідницької групи з Бостонського коледжу Кеннета Берча, ця частинка є "родичем" відомого бозона Хіггса, який завершує Стандартну модель фізики елементарних частинок і який був виявлений якраз у Великому адронному колайдері в 2012 році.

"Осьовий бозон Хіггса має магнітну силу, яка створює магнітне поле і можливо ця частинка є кандидатом на роль темної матерії, з якої складається більша частина нашого Всесвіту", — говорить Берч.

За словами Берча, нову частинку вченим вдалося виявити за допомогою настільного оптичного експерименту, що проводився на звичайному столі.

"Ми використовували рідкісноземельний трителурид — це квантова речовина з двомірною кристалічною структурою. Електрони в цій речовині самоорганізуються в хвилю, в якій щільність заряду періодично збільшується або зменшується", — говорить Берч.

За словами вченого, осьовий бозон Хіггса виник, коли у квантовій речовині при кімнатній температурі імітували певний набір хвиль. Потім вчені використали розсіювання світла для спостереження за цією частинкою.

[ + – ] За словами Берча, нову частину вченим вдалося виявити за допомогою настільного оптичного експерименту, що проводився на звичайному столі. Фото: wikipedia

"Спочатку ми просто досліджували світлорозсіювальні властивості цієї речовини. Але потім ми виявили аномальні зміни, які натякали на існування чогось нового. І в результаті ми виявили осьовий бозон Хіггса", — говорить Берч.

Вчені вже припускали, що такий родич бозона Хіггса може існувати, але вперше вченим вдалося його виявити.

Результати експерименту американських учених показують, що поява цієї частинки все ще узгоджується із сучасною фізикою елементарних частинок.

"Ця частинка може потенційно пояснити існування темної матерії, але для цього потрібна нова теорія, яка б узгоджувалась з існуючими експериментами з частинками і з тим, що можна побачити нові частинки, які досі ще не виявили", — говорить Берч.

За словами Берча, незважаючи на припущення фізиків, те, що їм вдалося побачити осьовий бозон Хіггса, стало для вчених повною несподіванкою. Результати своїх досліджень, які підтвердили відкриття, опублікували тільки зараз, хоча саме відкриття відбулося рік тому. Просто вчені перевіряли всі отримані дані.

Як уже писав Фокус, американський фізик просить не будувати ще один Великий адронний колайдер і це пов'язано з тим, що величезні гроші на його будівництво можна спрямувати у потрібне наукове русло.

Також Фокус писав про те, що існують частинки, які можуть подолати швидкість світла, те, чого не може зробити жоден об'єкт, який має масу.