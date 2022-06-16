Украшения и наборы личной гигиены: в Англии нашли богатые англо-саксонские захоронения (фото)

Среди найденных артефактов стоит выделить стеклянную чашу, серебряное кольцо, предметы из слоновой кости, а также броши, пряжки и бусины.

Во время работ над будущей высокоскоростной железнодорожной сети HS2 ученые обнаружили 141 англо-саксонское захоронение, относящееся к V и VI веку, пишет IFLS.

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Это место оказалось богатым на высококачественный погребальный инвентарь, что указывает на то, что могилы, скорее всего, являются местами упокоения состоятельных людей англосаксонской общины.

[ + – ] У одного скелета мужского пола, возраст которого составлял 17-24 года, в позвоночник был воткнут острый железный предмет

Как отмечают эксперты, данное открытие поможет внести вклад в понимание того, как жили люди в англосаксонской Британии.

Здесь также были обнаружены свидетельства деятельности эпохи неолита, бронзового века, железного века и римского периода, указывая на то, что это место использовалось в течение длительного периода времени.

Важно отметить, что англо-саксонское захоронение, содержащее 138 могил, в том числе 141 погребение с ингумацией и 5 погребений с кремацией — одно из крупнейших, когда-либо найденных в Великобритании.

"На месте были найдены мужчины, женщины и дети. Очень редко на кладбище можно встретить такое большое количество людей", — подчеркнули специалисты.

У одного скелета мужского пола, возраст которого составлял 17-24 года, в позвоночник был воткнут острый железный предмет, возможно, ставший причиной несчастной и насильственной смерти.

Почти все люди были похоронены с фантастически украшенными брошами. Другие находки включают более 2000 бусин, 89 брошей, 40 пряжек, 51 нож, 15 наконечников копий и 7 наконечников щитов.

[ + – ] Другие находки включают более 2000 бусин, 89 брошей, 40 пряжек, 51 нож, 15 наконечников копий и 7 наконечников щитов

Также ученых заинтересовала могила одной умершей женщины с высоким статусом. В ней было обнаружено множество предметов, в том числе богато украшенная стеклянная чаша, которая, как полагают, является семейной реликвией римской эпохи, серебряное кольцо, несколько колец из медного сплава, железная фурнитура для ремня и предметы из слоновой кости. Что еще примечательно, товары, захороненные вместе с каждым человеком, были подобраны индивидуально.

[ + – ] Находки также включали некоторые предметы ухода, например, средства для удаления ушной серы, пинцет и косметический тюбик

Находки также включали некоторые предметы ухода, например, средства для удаления ушной серы, пинцет и косметический тюбик, который мог использоваться как контейнер для подводки для глаз или чего-то подобного.

"Важность этого открытия состоит еще и в том, что материальные объекты могут рассказать о людях, которые жили в этот период, не меньше самих останков", — заключили ученые.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие в Британии. Так эксперты наткнулись на фрагменты королевского военного корабля "Глостер", затонувшего в 1682 году.