Украшения и наборы личной гигиены: в Англии нашли богатые англо-саксонские захоронения (фото)
Среди найденных артефактов стоит выделить стеклянную чашу, серебряное кольцо, предметы из слоновой кости, а также броши, пряжки и бусины.
Во время работ над будущей высокоскоростной железнодорожной сети HS2 ученые обнаружили 141 англо-саксонское захоронение, относящееся к V и VI веку, пишет IFLS.
Это место оказалось богатым на высококачественный погребальный инвентарь, что указывает на то, что могилы, скорее всего, являются местами упокоения состоятельных людей англосаксонской общины.
Как отмечают эксперты, данное открытие поможет внести вклад в понимание того, как жили люди в англосаксонской Британии.
Здесь также были обнаружены свидетельства деятельности эпохи неолита, бронзового века, железного века и римского периода, указывая на то, что это место использовалось в течение длительного периода времени.
Важно отметить, что англо-саксонское захоронение, содержащее 138 могил, в том числе 141 погребение с ингумацией и 5 погребений с кремацией — одно из крупнейших, когда-либо найденных в Великобритании.
"На месте были найдены мужчины, женщины и дети. Очень редко на кладбище можно встретить такое большое количество людей", — подчеркнули специалисты.
У одного скелета мужского пола, возраст которого составлял 17-24 года, в позвоночник был воткнут острый железный предмет, возможно, ставший причиной несчастной и насильственной смерти.
Почти все люди были похоронены с фантастически украшенными брошами. Другие находки включают более 2000 бусин, 89 брошей, 40 пряжек, 51 нож, 15 наконечников копий и 7 наконечников щитов.
Также ученых заинтересовала могила одной умершей женщины с высоким статусом. В ней было обнаружено множество предметов, в том числе богато украшенная стеклянная чаша, которая, как полагают, является семейной реликвией римской эпохи, серебряное кольцо, несколько колец из медного сплава, железная фурнитура для ремня и предметы из слоновой кости. Что еще примечательно, товары, захороненные вместе с каждым человеком, были подобраны индивидуально.
Находки также включали некоторые предметы ухода, например, средства для удаления ушной серы, пинцет и косметический тюбик, который мог использоваться как контейнер для подводки для глаз или чего-то подобного.
"Важность этого открытия состоит еще и в том, что материальные объекты могут рассказать о людях, которые жили в этот период, не меньше самих останков", — заключили ученые.
Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие в Британии. Так эксперты наткнулись на фрагменты королевского военного корабля "Глостер", затонувшего в 1682 году.