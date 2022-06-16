Прикраси та набори особистої гігієни: в Англії знайшли багаті англо-саксонські поховання (фото)

Серед знайдених артефактів варто виділити скляну чашу, срібне кільце, предмети зі слонової кістки, а також брошки, пряжки та намистини.

Під час робіт над майбутньою високошвидкісною залізничною мережею HS2 вчені знайшли 141 англо-саксонське поховання, що належить до V і VI століття, пише IFLS.

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Це місце виявилося багатим на високоякісний похоронний інвентар, що вказує на те, що могили, найімовірніше, є місцями упокою заможних людей англосаксонської громади.

[ + – ] В одного скелета чоловічої статі, вік якого становив 17-24 роки, у хребет був устромлений гострий залізний предмет

Як зазначають експерти, це відкриття допоможе зробити внесок у розуміння того, як жили люди в англосаксонській Британії.

Тут також були помічені свідчення діяльності епохи неоліту, бронзового віку, залізного віку та римського періоду, вказуючи на те, що це місце використовувалося протягом тривалого часу.

Важливо зазначити, що англо-саксонське поховання, що містить 138 могил, зокрема 141 поховання з інгумацією і 5 поховань з кремацією — одне з найбільших, будь-коли знайдених у Великій Британії.

"На місці було знайдено чоловіків, жінок і дітей. Дуже рідко на цвинтарі можна зустріти таку велику кількість людей", — підкреслили фахівці.

В одного скелета чоловічої статі, вік якого становив 17-24 роки, в хребет був устромлений гострий залізний предмет, який, можливо, спричинив нещасну та насильницьку смерть.

Майже всі люди були поховані із фантастично прикрашеними брошами. Інші знахідки враховують понад 2 000 намистин, 89 брошей, 40 пряжок, 51 ніж, 15 наконечників копій і 7 наконечників щитів.

[ + – ] Інші знахідки враховують понад 2 000 намистин, 89 брошей, 40 пряжок, 51 ніж, 15 наконечників копій і 7 наконечників щитів

Також учених зацікавила могила однієї померлої жінки із високим статусом. У ній було виявлено безліч предметів, зокрема багато прикрашена скляна чаша, яка, як вважають, є сімейною реліквією римської епохи, срібне кільце, кілька кілець із мідного сплаву, залізна фурнітура для ременя та предмети зі слонової кістки. Що ще цікаво, товари, поховані разом із кожною людиною, були підібрані індивідуально.

[ + – ] Знахідки також враховували деякі предмети догляду, наприклад, засоби для видалення вушної сірки, пінцет і косметичний тюбик

Знахідки також враховували деякі предмети догляду, наприклад засоби для видалення вушної сірки, пінцет і косметичний тюбик, який міг використовуватися як контейнер для підводки для очей або чогось подібного.

"Важливість цього відкриття полягає ще й у тому, що матеріальні об'єкти можуть розповісти про людей, які жили в цей період, не менше від власне останків", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили інше не менш цікаве відкриття у Британії. Так експерти натрапили на фрагменти королівського військового корабля "Глостер", що затонув у 1682 році.