Потратите все деньги. Ученые рассказали, почему нельзя пить кофе перед шоппингом

Как оказалось, люди тратят много денег во время покупок не только из-за того, что делают это на голодный желудок и не составляют список, но и потому что употребляют кофеин.

Как показало новое исследование экспертов, если вы пытаетесь сократить количество импульсивных покупок, вам явно стоит воздержаться от употребления кофе, пишет USF.edu.

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Исследование, проведенное Университетом Южной Флориды, показало, что кофеин влияет не только на то, что вы покупаете, но и на то, сколько денег вы тратите при совершении покупок. Команда ученых провела эксперимент в розничных магазинах — индустрия, в которой все чаще добавляются кофейни возле входов.

В своем исследовании, специалисты обнаружили, что те покупатели, которые выпивали чашку кофе с кофеином перед тем, как пойти по магазинам, тратили примерно на 50% больше денег и покупали почти на 30% больше товаров, чем те, кто пил кофе без кофеина или воду.

[ + – ] В ходе эксперимента ученые установили у входа в розничных магазинов и магазинов товаров для дома во Франции и в универмагах в Испании кофейные автоматы

"Важно понимать, что кофеин, являясь мощным стимулятором, высвобождающим дофамин в мозге, возбуждает разум и тело. В результате человек становится невероятно энергичным, импульсивным и меньше может себя контролировать, что приводит к множеству ненужных покупок и кучи потраченных денег", — объяснил ведущий автор исследования Дипаян Бисвас из Университета Южной Флориды.

В ходе эксперимента ученые установили у входа в розничных магазинов и магазинов товаров для дома во Франции и в универмагах в Испании кофейные автоматы. При входе более 300 покупателей получили бесплатную чашку кофе. Одна половина пила кофе, содержащее около 100 мг кофеина, а вторая без кофеина или воду.

Затем, выходя из магазинов, участники делились со специалистами своими чеками. Так, команда обнаружила, что люди, употреблявшие кофе с кофеином, покупали значительно больше товаров и тратили больше денег по сравнению с теми, кто пил кофе без кофеина или воду.

[ + – ] Люди, которые выпивали чашку кофе с кофеином перед тем, как пойти по магазинам, тратили примерно на 50% больше денег

Более того, ученые выяснили, что кофеин также влияет и на то, какие именно товары покупает человек. Те, кто пил кофе с кофеином, покупали больше товаров не первой необходимости, например, ароматические свечи и парфюмерию. Однако разница между двумя группами была минимальной, когда речь шла о действительно нужных покупках, таких как кухонная утварь или корзины для хранения вещей.

Проведя другой эксперимент, который касался онлайн-покупок, эксперты получили аналогичные результаты. Они разделили 200 студентов бизнес-школы на тех, кто употреблял кофе с кофеином и тех, кто без, а также попросили их выбрать товары из заранее приготовленного списка из 66 вариантов. В итоге, те, кто употреблял кофеин, больше совершали импульсивных покупок.

"Несмотря на то, что умеренное потребление кофеина может принести пользу для здоровья, я советую отказаться от него перед шоппингом, чтобы не совершить множество ненужных покупок и сохранить деньги", — заключил Бисвас.

Напомним, что ранее эксперты рассказали 5 главных преимуществ употребления кофе: бодрость и энергия на целый день, снижение уровня голода, улучшение работы мозга, защита сердца и позитивное влияние на психическое здоровье.