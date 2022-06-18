Потратите все деньги. Ученые рассказали, почему нельзя пить кофе перед шоппингом
Как оказалось, люди тратят много денег во время покупок не только из-за того, что делают это на голодный желудок и не составляют список, но и потому что употребляют кофеин.
Как показало новое исследование экспертов, если вы пытаетесь сократить количество импульсивных покупок, вам явно стоит воздержаться от употребления кофе, пишет USF.edu.
Исследование, проведенное Университетом Южной Флориды, показало, что кофеин влияет не только на то, что вы покупаете, но и на то, сколько денег вы тратите при совершении покупок. Команда ученых провела эксперимент в розничных магазинах — индустрия, в которой все чаще добавляются кофейни возле входов.
В своем исследовании, специалисты обнаружили, что те покупатели, которые выпивали чашку кофе с кофеином перед тем, как пойти по магазинам, тратили примерно на 50% больше денег и покупали почти на 30% больше товаров, чем те, кто пил кофе без кофеина или воду.
"Важно понимать, что кофеин, являясь мощным стимулятором, высвобождающим дофамин в мозге, возбуждает разум и тело. В результате человек становится невероятно энергичным, импульсивным и меньше может себя контролировать, что приводит к множеству ненужных покупок и кучи потраченных денег", — объяснил ведущий автор исследования Дипаян Бисвас из Университета Южной Флориды.
В ходе эксперимента ученые установили у входа в розничных магазинов и магазинов товаров для дома во Франции и в универмагах в Испании кофейные автоматы. При входе более 300 покупателей получили бесплатную чашку кофе. Одна половина пила кофе, содержащее около 100 мг кофеина, а вторая без кофеина или воду.
Затем, выходя из магазинов, участники делились со специалистами своими чеками. Так, команда обнаружила, что люди, употреблявшие кофе с кофеином, покупали значительно больше товаров и тратили больше денег по сравнению с теми, кто пил кофе без кофеина или воду.
Более того, ученые выяснили, что кофеин также влияет и на то, какие именно товары покупает человек. Те, кто пил кофе с кофеином, покупали больше товаров не первой необходимости, например, ароматические свечи и парфюмерию. Однако разница между двумя группами была минимальной, когда речь шла о действительно нужных покупках, таких как кухонная утварь или корзины для хранения вещей.
Проведя другой эксперимент, который касался онлайн-покупок, эксперты получили аналогичные результаты. Они разделили 200 студентов бизнес-школы на тех, кто употреблял кофе с кофеином и тех, кто без, а также попросили их выбрать товары из заранее приготовленного списка из 66 вариантов. В итоге, те, кто употреблял кофеин, больше совершали импульсивных покупок.
"Несмотря на то, что умеренное потребление кофеина может принести пользу для здоровья, я советую отказаться от него перед шоппингом, чтобы не совершить множество ненужных покупок и сохранить деньги", — заключил Бисвас.
Напомним, что ранее эксперты рассказали 5 главных преимуществ употребления кофе: бодрость и энергия на целый день, снижение уровня голода, улучшение работы мозга, защита сердца и позитивное влияние на психическое здоровье.