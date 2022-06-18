Витратите всі гроші. Вчені закликають не пити каву перед шопінгом

Як виявилося, люди витрачають багато грошей під час покупок не лише через те, що роблять це на голодний шлунок і не складаюьб список, але й вживають кофеїн.

Як показало нове дослідження експертів, якщо ви намагаєтеся скоротити кількість імпульсивних покупок, вам явно варто утриматися від вживання кави, пише USF.edu.

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Дослідження, проведене Університетом Південної Флориди, показало, що кофеїн впливає не тільки на те, що ви купуєте, а й на те, скільки грошей ви витрачаєте при покупках. Команда вчених провела експеримент у роздрібних магазинах — індустрії, де все частіше додаються кав'ярні біля входів.

У своєму дослідженні фахівці виявили, що ті покупці, які випивали чашку кави з кофеїном перед тим, як піти в магазини, витрачали приблизно на 50% більше грошей і купували майже на 30% більше товарів, ніж ті, хто пив каву без кофеїну або воду.

[ + – ] Під час експерименту вчені встановили біля входу до роздрібних магазинів і магазинів товарів для дому у Франції та в універмагах в Іспанії кавові автомати

"Важливо розуміти, що кофеїн, будучи потужним стимулятором, що вивільняє дофамін у мозку, збуджує розум і тіло. В результаті людина стає неймовірно енергійною, імпульсивною та менше може себе контролювати, що призводить до безлічі непотрібних покупок і купи витрачених грошей", — пояснив провідний автор дослідження Діпаян Бісвас із Університету Південної Флориди.

У ході експерименту вчені встановили біля входу до роздрібних магазинів і магазинів товарів для дому у Франції та в універмагах в Іспанії кавові автомати. На вході понад 300 покупців отримали безплатну чашку кави. Одна половина пила каву, що містить близько 100 мг кофеїну, а друга без кофеїну чи воду.

Потім, виходячи з магазинів, учасники ділилися зі спеціалістами своїми чеками. Команда виявила, що люди, які вживали каву з кофеїном, купували значно більше товарів і витрачали більше грошей порівняно з тими, хто пив каву без кофеїну чи воду.

[ + – ] Люди, які випивали чашку кави з кофеїном перед тим, як піти в магазин, витрачали приблизно на 50% більше грошей

Крім того, вчені з'ясували, що кофеїн також упливає на те, які саме товари купує людина. Ті, хто пив каву з кофеїном, купували більше товарів не першої необхідності, наприклад, ароматичні свічки та парфумерію. Однак різниця між двома групами була мінімальною, коли йшлося про дійсно потрібні покупки, такі як кухонне начиння або кошики для зберігання речей.

Провівши інший експеримент, який стосувався онлайн покупок, експерти отримали аналогічні результати. Вони розділили 200 студентів бізнес-школи на тих, хто вживав каву з кофеїном та тих, хто пив каву без неї, а також попросили їх вибрати товари зі заздалегідь приготовленого списку з 66 варіантів. У результаті ті, хто вживав кофеїн, робили більше імпульсивних покупок.

"Незважаючи на те, що помірне споживання кофеїну може принести користь для здоров'я, я раджу відмовитися від нього перед шопінгом, щоб не зробити безліч непотрібних покупок і зберегти гроші", — сказав Бісвас.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли 5 головних переваг вживання кави: бадьорість і енергія на цілий день, зниження рівня голоду, покращення роботи мозку, захист серця та позитивний вплив на психічне здоров'я.