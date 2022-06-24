Помогла восстановить геном. В итальянской мумии нашли кишечную палочку

Это открытие проливает свет на эволюцию бактерии кишечной палочки, ее роль в нашем рационе и потенциальную устойчивость к антибиотикам.

Escherichia coli, широко известная как кишечная палочка — тип бактерий, которые обычно встречаются в кишечнике людей и животных. Большинство бактерий кишечной палочки безвредны, но некоторые из них могут вызвать серьезное пищевое отравление и проблемы с пищеварением, пишет Ancient Origins.

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Тщательно изучаемая с XIX века, история возбудителя E. coli долгое время ускользала от ученых, однако в ходе своего нового исследования эксперты совершили прорыв. Так канадские ученые извлекли генетический код кишечной палочки из 436-летней итальянской мумии. Взяв мумию неаполитанского дворянина Джованни д'Авалоса, умершего в 1586 году в возрасте 48 лет, ученые провели первый в своем роде генетический анализ древнего штамма этой бактерии.

[ + – ] Escherichia coli, широко известная как кишечная палочка — тип бактерий, которые обычно встречаются в кишечнике людей и животных.

В частности, они обнаружили инфекцию в желчном камне. Специалисты смогли выделить и генетически секвенировать микроб. Но что остается неясным, так это, была ли эта кишечная палочка причиной смерти дворянина. Чтобы это выяснить, необходимо провести дальнейшие исследования.

Бактерии, необходимые для хорошей работы кишечника и пищеварения, особенно активны в периоды болезней или иммунодефицита. Существует несколько видов кишечной палочки. Например, те бактерии, которые находятся в толстой кишке, являются хорошими бактериями, помогающими нам переваривать пищу, в то время как плохие могут вызывать боли в животе, кровавый понос, рвоту и даже почечную недостаточность.

"Когда мы занялись изучением этих останков, у нас не было никаких доказательств того, что у мужчины была кишечная палочка. В отличие от такой инфекции, как оспа, физиологических проявлений нет. Никто не знал, что это было", — объяснил ведущий автор нового исследования ученый Джордж Лонг Университета Макмастера.

E. Coli Джованни

[ + – ] Мумия неаполитанского дворянина Джованни д'Авалоса

В случае дворянина исследовательская группа обнаружила утолщенные стенки желчного пузыря и несколько неповрежденных желчных камней, что указывает на холецистит, вызванный хронической бактериальной инфекцией. Это также подтверждалось типичным коричневым цветом желчного камня, указывающим на бактериальную инфекцию.

Исследователи извлекли ДНК из желчного камня и реконструировали геном E. coli. Лонг добавил, что этот конкретный штамм кишечной палочки может процветать в благоприятной среде и конкурировать с другими бактериями. В данном случае такой средой был желчный пузырь Джованни.

Это революционное открытие проливает новый свет на эволюцию бактерии кишечной палочки, ее роль в нашем рационе и потенциальную устойчивость к антибиотикам.

Напомним, что ранее ученые узнали место происхождение Черной смерти. В этом им помогло генетическое исследование останков людей, погибших от эпидемии в 1338 и 1339 годах. Как выяснилось, родиной эпидемии была в Центральная Азия.