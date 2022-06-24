Допомогла відновити геном. В італійській мумії знайшли кишкову паличку

Це відкриття проливає світло на еволюцію бактерії кишкової палички, її роль у нашому раціоні та потенційну стійкість до антибіотиків.

Escherichia coli, широко відома як кишкова паличка — тип бактерій, які зазвичай зустрічаються в кишечнику людей і тварин. Більшість бактерій кишкової палички нешкідливі, але деякі з них можуть спричинити серйозне харчове отруєння та проблеми з травленням, пише Ancient Origins.

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Історія збудника E. coli, що ретельно вивчається з XIX століття, довгий час вислизала від учених, проте в ході свого нового дослідження експерти зробили прорив. Канадські вчені витягли генетичний код кишкової палички з 436-річної італійської мумії. Взявши мумію неаполітанського дворянина Джованні д'Авалоса, який помер у 1586 році у віці 48 років, учені провели перший у своєму роді генетичний аналіз стародавнього штаму цієї бактерії.

[ + – ] Escherichia coli, широко відома як кишкова паличка — тип бактерій, які зазвичай зустрічаються в кишечнику людей і тварин

Зокрема вони виявили інфекцію в жовчному камені. Фахівці змогли виділити й генетично секвенувати мікроб. Але що залишається незрозумілим, то це, чи була ця кишкова паличка причиною смерті дворянина. Щоб це з'ясувати, потрібно провести подальші дослідження.

Бактерії, необхідні для хорошої роботи кишечника та травлення, особливо активні в періоди хвороб або імунодефіциту. Існує кілька видів кишкової палички. Наприклад, ті бактерії, які є в товстій кишці, є хорошими бактеріями, що допомагають нам перетравлювати їжу, тоді як погані можуть викликати болі в животі, кривавий пронос, блювоту й навіть ниркову недостатність.

"Коли ми зайнялися вивченням цих решток, у нас не було жодних доказів того, що чоловік мав кишкову паличку. На відміну від такої інфекції, як віспа, фізіологічних проявів немає. Ніхто не знав, що це було", — пояснив провідний автор нового дослідження вчений Джордж Лонг із Університету Макмастер.

E. Coli Джованні

[ + – ] Мумія неаполітанського дворянина Джованні д'Авалоси

У разі дворянина дослідницька група виявила потовщені стінки жовчного міхура та кілька неушкоджених жовчних каменів, що вказує на холецистит, спричинений хронічною бактеріальною інфекцією. Це також підтверджувалося типовим коричневим кольором жовчного каменя, що вказує на бактеріальну інфекцію.

Дослідники витягли ДНК із жовчного каменя та реконструювали геном E. coli. Лонг додав, що цей конкретний штам кишкової палички може процвітати в сприятливому середовищі та конкурувати з іншими бактеріями. В цьому випадку таким середовищем був жовчний міхур Джованні.

Це революційне відкриття проливає нове світло на еволюцію бактерії кишкової палички, її роль у нашому раціоні та потенційну стійкість до антибіотиків.

Нагадаємо, що раніше вчені дізналися про місце походження Чорної смерті. У цьому їм допомогло генетичне дослідження решток людей, які загинули від епідемії в 1338 і 1339 роках. Як з'ясувалося, батьківщиною епідемії була Центральна Азія.