Солнце больше не понадобится. Ученые нашли способ выращивания растений в полной темноте

По словам исследователей, новый способ в 18 раз более эффективный, чем природный процесс роста растений.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, нашли способ, как заставить растения расти в полной темноте. Для этого нужно использовать искусственный фотосинтез. Ученые считают, что такой способ производства продуктов питания можно будет также использовать в будущем на Марсе, сообщает Futurism.

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Фотосинтез прошел миллионы лет эволюции, чтобы превращать воду, углекислый газ и энергию солнечного света в растительную биомассу и продукты, которые мы едим. По словам ученых, природный процесс является очень неэффективным, ведь только 1% солнечной энергии попадает на растение. Теперь американские исследователи изобрели способ обойтись без природного фотосинтеза и создать пищу из растений в полной темноте с помощью искусственного фотосинтеза.

Ученые использовали процесс, состоящий из двух этапов, для преобразования углекислого газа, электричества и воды в ацетат, форму основного компонента уксуса. Растения потребляли ацетат и могли расти в темноте. По словам ученых, с помощью солнечных панелей для выработки электроэнергии этот метод производства продуктов питания будет более чем в 18 раз эффективнее природного процесса.

[ + – ] Ученые использовали процесс, состоящий из двух этапов, для преобразования углекислого газа, электричества и воды в ацетат, форму основного компонента уксуса. Растения потребляли ацетат и могли расти в темноте Фото: Futurism

"Мы хотели создать способ производства пищи, который мог бы преодолеть ограничения, которые накладывает природный фотосинтез", — говорит Роберт Джинкерсон из Калифорнийского университета в Риверсайде.

По словам Элизабет Ханн из Калифорнийского университета новая технология является более эффективным методом производства продуктов питания, чем с использованием природного фотосинтеза. Ученые считают, что с помощью их нового метода можно выращивать помидоры, рис, рапс и зеленый горошек в полной темноте. По крайней мере, на этих растениях были проведены испытания.

"Мы считаем, что многие сельскохозяйственные культуры можно будет выращивать таким образом. Необходимо применить некоторые методы селекции, над которыми мы работаем, но это точно приведет к повышению урожайности", — говорит Маркус Харланд-Данэвэй из Калифорнийского университета.

По словам ученых, искусственный фотосинтез открывает множество возможностей для выращивания продуктов питания во все более неблагоприятных условиях, причиной которых является изменение климата. Такой урожай можно будет выращивать и собирать в городских условиях, а также в местах, которые будут со временем не пригодны для ведения сельского хозяйства. Ученые считают, что будущие колонисты на Луне и Марсе также смогут воспользоваться этой технологией для выращивания продуктов питания.

[ + – ] По словам ученых, искусственный фотосинтез открывает множество возможностей для выращивания продуктов питания во все более неблагоприятных условиях, причиной которых является изменение климата Фото: Futurism

"Представьте себе, что когда-нибудь помидоры будут выращивать темноте и на Марсе. Это очень увлекательная мысль", — говорит Марта Ороско-Карденас из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Автор статьи для издания Futurism считает, что пока предоставленных данных учеными недостаточно для того, чтобы точно сказать, что новый способ выращивания растений действительно произведет революцию в производстве продуктов питания.

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