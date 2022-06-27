Сонце більше не знадобиться. Вчені знайшли спосіб вирощування рослин у повній темряві

За словами дослідників, новий спосіб у 18 разів ефективніший, ніж природний процес росту рослин.

Вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США, знайшли спосіб, як змусити рослини рости в повній темряві. Для цього необхідно використовувати штучний фотосинтез. Вчені вважають, що такий спосіб виробництва продуктів можна буде також використовувати в майбутньому на Марсі, повідомляє Futurism.

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Фотосинтез пройшов мільйони років еволюції, щоб перетворювати воду, вуглекислий газ та енергію сонячного світла на рослинну біомасу та продукти, які ми їмо. За словами вчених, природний процес є дуже неефективним, адже лише 1% сонячної енергії потрапляє на рослину. Тепер американські дослідники винайшли спосіб обійтися без природного фотосинтезу та створити їжу з рослин у повній темряві за допомогою штучного фотосинтезу.

Вчені використовували процес, що складається з двох етапів, для перетворення вуглекислого газу, електрики та води в ацетат, форму основного компонента оцту. Рослини споживали ацетат і могли рости в темряві. За словами вчених, за допомогою сонячних панелей для вироблення електроенергії цей метод виробництва харчів буде у понад 8 разів ефективніший за природний процес.

[ + – ] Вчені використовували процес, що складається з двох етапів для перетворення вуглекислого газу, електрики та води в ацетат, форму основного компонента оцту. Рослини споживали ацетат і могли рости в темряві Фото: Futurism

"Ми хотіли створити спосіб виробництва їжі, який міг би подолати обмеження, які накладає природний фотосинтез", — каже Роберт Джінкерсон із Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

За словами Елізабет Ханн з Каліфорнійського університету, нова технологія є ефективнішим методом виробництва харчових продуктів, ніж з використанням природного фотосинтезу. Вчені вважають, що за допомогою їхнього нового методу можна вирощувати помідори, рис, ріпак та зелений горошок у повній темряві. Принаймні на цих рослинах проведені випробування.

"Ми вважаємо, що багато сільськогосподарських культур можна буде вирощувати таким чином. Необхідно застосувати деякі методи селекції, над якими ми працюємо, але це точно призведе до підвищення врожайності", — каже Маркус Харланд-Даневей з Каліфорнійського університету.

За словами вчених, штучний фотосинтез відкриває безліч можливостей для вирощування харчів за все несприятливіших умов, причиною яких є зміна клімату. Такий урожай можна буде вирощувати та збирати у міських умовах, а також у місцях, які будуть згодом не придатні для ведення сільського господарства. Вчені вважають, що майбутні колоністи на Місяці та Марсі також матимуть змогу скористатися цією технологією для вирощування продуктів харчування.

[ + – ] За словами вчених, штучний фотосинтез відкриває безліч можливостей для вирощування продуктів харчування у все несприятливіших умовах, причиною яких є зміна клімату Фото: Futurism

"Уявіть собі, що колись помідори вирощуватимуть у темряві і на Марсі. Це дуже захоплива думка", — каже Марта Ороско-Карденас із Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Автор статті для видання Futurism вважає, що поки наданих даних вченими недостатньо для того, щоб точно сказати, що новий спосіб вирощування рослин справді зробить революцію у виробництві продуктів харчування.

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