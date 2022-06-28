Астрономы нашли сверхскопление галактик почти такого же возраста, как и сама Вселенная

Это один из самых крупных и самых активных космических объектов, которые когда-либо видели ученые.

Гигантское скопление галактик, которое называется сверхскоплением, находится на расстоянии более чем 12 млрд световых лет, а это значит, что оно появилось вскоре, по космическим меркам, после Большого взрыва. Астрономы считают, что здесь появляется примерно 10 тысяч новых звезд в год, сообщает Inverse.

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Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, с помощью Южного полярного телескопа, который находится в Антарктиде, обнаружили гигантское и очень старое сверхскопление галактик, которое они назвали SPT2349-56.

Это скопление галактик находится так далеко, что свет летел сквозь космос к Земле более 12 млрд лет. Это значит, что сверхскопление SPT2349-56 является одним из самых ранних подобных объектов во Вселенной.

[ + – ] Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, с помощью Южного полярного телескопа, который находится в Антарктиде, обнаружили гигантское и очень старое сверхскопление галактик, которое они назвали SPT2349-56 Фото: wikipedia

По словам ученых, это сверхскопление галактик можно считать протоскоплением, то есть тем, которое появилось вскоре после Большого взрыва. Этот объект является также одним из известных скоплений, где происходит бурное образование новых звезд. Учитывая, что возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет, то ученые считают, что это сверхскопление галактик возникло через 1,4 млрд лет после Большого взрыва.

Астрономы считают, что в состав SPT2349-56 входят сотни галактик и в десятках из них происходит активное звездообразование. Также там происходит слияние галактик и эти процессы имеют очень большую скорость. Например, ученые считают, что здесь появляется более 10 тысяч звезд ежегодно. По словам ученых, они смогли обнаружить слияние более 20 галактик в сверхскоплении.

[ + – ] Изображение в искусственных цветах инфракрасного излучения массивного протоскопления галактик (в круге), которое сформировалось примерно через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва Фото: ESA

Согласно существующим научным представлениям, в обычном сверхскоплении галактик находятся галактики всех известных типов, а также скопления этих объектов, которые притягиваются за счет взаимной гравитации. Считается, что такие сверхскопления могут иметь массу, которая является эквивалентом примерно квадриллиона масс Солнца.

По словам ученых, в пределах 1,3 млрд световых лет от нашей галактики находится 130 подобных сверхскоплений галактик. Например, еще одно сверхскопление из ранней Вселенной, которое обнаружили еще в 2010 году имеет массу в 800 триллионов масс Солнца и в нем также находятся сотни галактик.

Новое исследование показало, что скорость появления новых звезд в обнаруженном очень старом скоплении галактик сопоставима со скоростью звездообразования в более поздних галактиках, в том числе и в Млечном Пути. Тем не менее, ученые считают, что в SPT2349-56 количество молекулярного газа, необходимого для появления новых звезд заканчивается, и бурное звездообразование скоро сойдет на нет.

[ + – ] Новое исследование показало, что скорость появления новых звезд в обнаруженном очень старом скоплении галактик сопоставима со скоростью звездообразования в более поздних галактиках, в том числе и в Млечном Пути Фото: NASA

Ученые считают, что в будущем произойдет процесс слияния главных галактик сверхскопления в одно из самых ярких скоплений галактик во Вселенной. И эти наблюдения дают прямое представление о механизмах раннего формирования этого класса объектов.

Фокус уже писал о том, что самая большая звезда Млечного Пути умирает и ученые выяснили во что она превратится после своей смерти. Этот красный гипергигант находится на расстоянии почти 4 тысячи световых лет от нас и является одной из самых ярких звезд в галактике.

Также Фокус писал о том, что космическому телескопу Хаббл удалось сделать фотографию шарового звездного скопления в центре Млечного Пути, которое находится на расстоянии в 23 тысячи световых лет от нас.