Астрономи знайшли надскупчення галактик майже такого ж віку, як і сам Усесвіт

Це один із найбільших і найактивніших космічних об'єктів, які коли-небудь бачили вчені.

Гігантське скупчення галактик, яке називається надскупченням, розташоване на відстані більш ніж 12 млрд світлових років, а це означає, що воно з'явилося незабаром, за космічними мірками, після Великого вибуху. Астрономи вважають, що тут з'являється приблизно 10 тисяч нових зірок за рік, повідомляє Inverse.

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Учені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, за допомогою Південного полярного телескопа, що розташований в Антарктиді, виявили гігантське й дуже старе надскупчення галактик, яке вони назвали SPT2349-56.

Це скупчення галактик так далеко, що світло летіло крізь космос до Землі понад 12 млрд років. Це означає, що скупчення SPT2349-56 є одним із найраніших подібних об'єктів у Всесвіті.

[ + – ] Учені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, за допомогою Південного полярного телескопа, що розташований в Антарктиді, виявили гігантське й дуже старе надскупчення галактик, яке вони назвали SPT2349-56 Фото: wikipedia

За словами вчених, це надскупчення галактик можна вважати протоскопіюванням, тобто тим, що з'явилося невдовзі після Великого вибуху. Цей об'єкт є також одним із відомих скупчень, де відбувається бурхливе утворення нових зірок. Враховуючи, що вік Усесвіту оцінюється в 13,8 млрд років, то вчені вважають, що це скупчення галактик виникло через 1,4 млрд років після Великого вибуху.

Астрономи вважають, що до складу SPT2349-56 входять сотні галактик, і в десятках із них відбувається активне зореутворення. Також там відбувається злиття галактик, і ці процеси мають дуже велику швидкість. Наприклад, учені вважають, що тут з'являється понад 10 тисяч зірок щороку. За словами вчених, вони змогли виявити злиття понад 20 галактик у надскупченні.

[ + – ] Зображення в штучних кольорах інфрачервоного випромінювання масивного протоскопілення галактик (у колі), яке сформувалося приблизно через 1,4 мільярда років після Великого вибуху Фото: Apophis

Відповідно до чинних наукових уявлень, у звичайному надскупченні галактик є галактики всіх відомих типів, а також скупчення цих об'єктів, які притягуються за рахунок взаємної гравітації. Вважається, що такі скупчення можуть мати масу, яка є еквівалентом приблизно квадрилліона мас Сонця.

За словами вчених, у межах 1,3 млрд світлових років від нашої галактики є 130 подібних надскупчень галактик. Наприклад, ще одне надскупчення з раннього Всесвіту, яке виявили ще у 2010 році, має масу 800 трильйонів мас Сонця, і в ньому також є сотні галактик.

Нове дослідження показало, що швидкість появи нових зірок у виявленому дуже старому скупченні галактик можна порівняти зі швидкістю зореутворення в пізніших галактиках, у тому числі і в Чумацькому Шляху. Тим не менше, вчені вважають, що в SPT2349-56 кількість молекулярного газу, необхідного для появи нових зірок, закінчується, і бурхливе зореутворення скоро зійде нанівець.

[ + – ] Нове дослідження показало, що швидкість появи нових зірок у виявленому дуже старому скупченні галактик можна порівняти зі швидкістю зореутворення в пізніших галактиках, у тому числі і в Чумацькому Шляху Фото: NASA

Учені вважають, що в майбутньому відбудеться процес злиття головних галактик надскупчення в одне з найяскравіших скупчень галактик у Всесвіті. І це спостереження дає пряме уявлення про механізми раннього формування цих об'єктів.

Фокус уже писав про те, що найбільша зірка Чумацького Шляху вмирає, і вчені з'ясували, на що вона перетвориться після своєї смерті. Цей червоний гіпергігант розташований на відстані майже 4 тисячі світлових років від нас і є однією з найяскравіших зірок у галактиці.

Також Фокус писав про те, що космічному телескопу Габбл вдалося зробити фотографію кульового зоряного скупчення в центрі Чумацького Шляху, яке розташоване на відстані в 23 тисячі світлових років від нас.