Ученые рассказали, почему самые гениальные идеи приходят в душе

Казалось бы, творческое мышление — процесс непредсказуемый, но как отмечают исследователи, почти все подчиняется определенным законам.

Никто не будет отрицать, что гениальные идеи приходят к нам в самом странном месте. Иногда, мы испытываем озарение по дороге домой, иногда, когда просто стоим в душе или сидим в туалете. Но как оказалось, этому есть научное объяснение, пишет Bhg.com.

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Согласно исследованию, проведенному когнитивным психологом Скоттом Барри Кауфманом, 72% людей получают творческие идеи, находясь именно в душе.

Исследование было проведено в 2014 году, в нем приняли участие 4000 человек в возрасте от 18 до 64 лет из восьми разных странах. Из 4000 опрошенных 72% сообщили, что получили новые идеи, стоя в душе.

"Удивительно и увлекательно узнать, что творческое мышление людей больше проявляется в душе, чем на работе, а новый эксперимент лишь подтверждает существующие исследования о важности отдыха для творческого мышления", — отметил Кауфман.

Почему душ — генератор идей?

Но в чем же секрет? Почему именно душ помогает нам получать самые интересные и увлекательные идеи?

Дело в том, что когда люди не напряжены и находятся в расслабленном состоянии, наше тело вырабатывает больше дофамина — нейромедиатора и естественного гормона, который улучшает настроение и является важным компонентом для творческого процесса. Такие действия, как физические упражнения, прослушивание музыки и в особенности принятие душа, увеличивают выработку этого нейромедиатора.

Как подчеркнула невролог из Массачусетского технологического института Элис Флаэрти, чем больше в человеческом организме дофамина, тем более креативными мы становимся.

Как только наш разум и тело расслаблены, мы позволяем нашему сознанию свободно блуждать. В душе человек оказывается наедине с собой и отдыхает от окружающего мира, сосредоточившись на новых идеях. В таком месте мозг больше способен получать свежие идеи, устанавливать новые связи и творчески подходить к решению проблем.

Так что если в следующий раз вам нужно будет написать песню, придумать решение задачи или обдумать особенно сложную проблему, лучше всего примите душ.

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