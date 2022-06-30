Учені розповіли, чому найгеніальніші ідеї приходять у душі

Здавалося б, творче мислення — процес непередбачуваний, але, як зазначають дослідники, майже все підпорядковується певним законам.

Ніхто не заперечуватиме, що геніальні ідеї приходять до нас у найдивнішому місці. Іноді ми відчуваємо осяяння по дорозі додому, іноді, коли просто стоїмо в душі або сидимо в туалеті. Але, як з'ясувалося, цьому є наукове пояснення, пише Bhg.com.

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Згідно з дослідженням, проведеним когнітивним психологом Скоттом Баррі Кауфманом, 72% людей отримують творчі ідеї, перебуваючи саме в душі.

Дослідження було проведено в 2014 році, у ньому взяли участь 4 000 осіб віком від 18 до 64 років із восьми різних країн. Із 4 000 опитаних 72% повідомили, що одержали нові ідеї, стоячи в душі.

"Дивно та цікаво дізнатися, що творче мислення людей більше проявляється у душі, ніж на роботі, а новий експеримент лише підтверджує наявні дослідження про важливість відпочинку для творчого мислення", — зазначив Кауфман.

Чому душ – генератор ідей?

Але в чому секрет? Чому саме душ допомагає нам отримувати найцікавіші ідеї?

Справа в тому, що коли люди не напружені і перебувають у розслабленому стані, наше тіло виробляє більше дофаміну – нейромедіатор і природний гормон, який покращує настрій і є важливим компонентом для творчого процесу. Такі дії, як фізичні вправи, прослуховування музики й особливо прийняття душу, збільшують вироблення цього нейромедіатора.

Як підкреслила неврологиня з Массачусетського технологічного інституту Еліс Флаерті, чим більше в людському організмі дофаміну, тим креативнішими ми стаємо.

Щойно наш розум і тіло розслаблені, ми дозволяємо нашій свідомості вільно блукати. У душі людина опиняється віч-на-віч із собою і відпочиває від навколишнього світу, зосередившись на нових ідеях. У такому місці мозок більше здатний отримувати нові ідеї, встановлювати нові зв'язки і творчо підходити до вирішення проблем.

Тож якщо наступного разу вам потрібно буде написати пісню, вигадати розв'язання задачі або обміркувати особливо складну проблему, найкраще прийміть душ.

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