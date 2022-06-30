Включая южный полюс. Китайский аппарат Tianwen-1 сделал снимки всего Марса (фото)

В этот раз Tianwen-1 даже удалось запечатлеть края огромного кратера Маундера и гигантскую систему каньонов — долину Маринер.

На днях беспилотный китайский космический корабль Tianwen-1 отправил изображения различных мест Марса, включая его южный полюс, пишет Peta Pixel.

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Tianwen-1 приземлился на Красной планете в мае 2021 года и начал передавать изображения соседней планеты в высоком разрешении. С того времени он облетел планету более 1300 раз.

[ + – ] Гигантская система каньонов на Марса - долина Маринер

Одно из самых увлекающих изображений, сделанных в этот раз аппаратом — марсианский южный полюс, состоящий из водяного льда с примесью пыли и замерзшего диоксида углерода.

Как отмечают эксперты, найти подповерхностную воду очень важно, поскольку это может определить потенциал планеты на наличие жизни, а также обеспечить постоянный ресурс для любого исследования планеты человеком.

Другие изображения Tianwen-1 включают фотографии гигантской системы каньонов долины Маринер длиной 4000 км и ударных кратеров высокогорья на севере Марса, известного как Arabia Terra.

[ + – ] Кратеры в высокогорье на севере Марса, известное как Arabia Terra

Tianwen-1 также передал снимки с высоким разрешением края огромного кратера Маундера, а еще вид сверху вниз на 18-километровый вулкан — гора Аскрийская, большой щитовой вулкан, впервые обнаруженный космическим аппаратом NASA Mariner 9 более пяти десятилетий назад. Гора Аскрийская считается одним из самых высоких вулканов на Марсе.

Китай успешно запустил Tianwen-1 23 июля 2020 года на борту ракеты-носителя Long March 5 Y-4 с космодрома Вэньчан. Зонд преодолел в общей сложности 474 миллионов км и выполнил несколько маневров, прежде чем выйти на марсианскую орбиту 10 февраля 2021 года. После более чем 3 месяцев подготовки зонд выпустил посадочный модуль, который приземлился на Марсе 15 мая.

[ + – ] Гора Аскрийская - одним из самых высоких вулканов на Марсе

Эта миссия сделала Китай второй страной после США, которая успешно осуществила марсианскую посадку.

Напомним, что ранее в начале этого года Tianwen-1 запечатлел другие не менее захватывающие фотографии Красной планеты. Среди изображений больше всего внимание привлекал снимок бесплодной красной поверхности Марса и северного полюса планеты, покрытого льдом.

А вот в феврале китайский аппарат сделал селфи с Марса и записал видео. В полученном ролике четко видно Северный полюс планеты и ее ледники на фоне красноты окружающей почвы.