Враховуючи південний полюс. Китайський апарат Tianwen-1 зробив знімки всього Марса (фото)

Цього разу Tianwen-1 навіть вдалося зафіксувати краї величезного кратера Маундера та гігантську систему каньйонів — долину Марінер.

Днями безпілотний китайський космічний корабель Tianwen-1 відправив зображення різних місць Марса, враховуючи його південний полюс, пише Peta Pixel.

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Tianwen-1 приземлився на Червоній планеті у травні 2021 року та почав передавати зображення сусідньої планети у високій якості. З того часу він облетів планету понад 1 300 разів.

[ + – ] Гігантська система каньйонів на Марса — долина Марінер

Одне з найбільш захопливих зображень, зроблених цього разу апаратом — марсіанський південний полюс, що складається з водяного льоду з домішкою пилу та діоксиду вуглецю, що замерзнув.

Як зазначають експерти, знайти підповерхневу воду дуже важливо, оскільки це може визначити потенціал планети на наявність життя, а також забезпечити постійний ресурс для будь-якого дослідження планети людиною.

Інші зображення Tianwen-1 враховують фото гігантської системи каньйонів долини Марінер довжиною 4 000 км та ударних кратерів високогір'я на півночі Марса, відомого як Arabia Terra.

[ + – ] Кратери у високогір'ї на півночі Марса, відоме як Arabia Terra

Tianwen-1 також передав знімки з високою роздільною здатністю краю величезного кратера Маундера, а ще вид зверху вниз на 18-кілометровий вулкан — гора Аскрійська, великий щитовий вулкан, уперше виявлений космічним апаратом NASA Mariner 9 понад п'яти десятиліть тому. Гора Аскрійська вважається одним із найвищих вулканів на Марсі.

Китай успішно запустив Tianwen-1 23 липня 2020 на борту ракети-носія Long March 5 Y-4 з космодрому Веньчан. Зонд подолав загалом 474 мільйони кілометрів і виконав кілька маневрів, перш ніж вийти на марсіанську орбіту 10 лютого 2021 року. Після більш ніж трьох місяців підготовки зонд випустив посадковий модуль, який приземлився на Марсі 15 травня.

[ + – ] Гора Аскрійська — один із найвищих вулканів на Марсі

Ця місія зробила Китай другою країною після США, яка успішно здійснила марсіанську посадку.

Нагадаємо, що раніше на початку цього року Tianwen-1 зобразив інші не менш захопливі фото Червоної планети. Серед зображень найбільше уваги привертав знімок безплідної червоної поверхні Марса та північного полюса планети, вкритого льодом.

А ось у лютому китайський апарат зробив селфі з Марса і записав відео. В отриманому ролику чітко видно Північний полюс планети та її льодовики на тлі почервоніння навколишнього ґрунту.