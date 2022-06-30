Враховуючи південний полюс. Китайський апарат Tianwen-1 зробив знімки всього Марса (фото)
Цього разу Tianwen-1 навіть вдалося зафіксувати краї величезного кратера Маундера та гігантську систему каньйонів — долину Марінер.
Днями безпілотний китайський космічний корабель Tianwen-1 відправив зображення різних місць Марса, враховуючи його південний полюс, пише Peta Pixel.
Tianwen-1 приземлився на Червоній планеті у травні 2021 року та почав передавати зображення сусідньої планети у високій якості. З того часу він облетів планету понад 1 300 разів.
Одне з найбільш захопливих зображень, зроблених цього разу апаратом — марсіанський південний полюс, що складається з водяного льоду з домішкою пилу та діоксиду вуглецю, що замерзнув.
Як зазначають експерти, знайти підповерхневу воду дуже важливо, оскільки це може визначити потенціал планети на наявність життя, а також забезпечити постійний ресурс для будь-якого дослідження планети людиною.
Інші зображення Tianwen-1 враховують фото гігантської системи каньйонів долини Марінер довжиною 4 000 км та ударних кратерів високогір'я на півночі Марса, відомого як Arabia Terra.
Tianwen-1 також передав знімки з високою роздільною здатністю краю величезного кратера Маундера, а ще вид зверху вниз на 18-кілометровий вулкан — гора Аскрійська, великий щитовий вулкан, уперше виявлений космічним апаратом NASA Mariner 9 понад п'яти десятиліть тому. Гора Аскрійська вважається одним із найвищих вулканів на Марсі.
Китай успішно запустив Tianwen-1 23 липня 2020 на борту ракети-носія Long March 5 Y-4 з космодрому Веньчан. Зонд подолав загалом 474 мільйони кілометрів і виконав кілька маневрів, перш ніж вийти на марсіанську орбіту 10 лютого 2021 року. Після більш ніж трьох місяців підготовки зонд випустив посадковий модуль, який приземлився на Марсі 15 травня.
Ця місія зробила Китай другою країною після США, яка успішно здійснила марсіанську посадку.
Нагадаємо, що раніше на початку цього року Tianwen-1 зобразив інші не менш захопливі фото Червоної планети. Серед зображень найбільше уваги привертав знімок безплідної червоної поверхні Марса та північного полюса планети, вкритого льодом.
А ось у лютому китайський апарат зробив селфі з Марса і записав відео. В отриманому ролику чітко видно Північний полюс планети та її льодовики на тлі почервоніння навколишнього ґрунту.