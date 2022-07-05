В Британии обнаружили гробницу, которой могут быть тысячи лет (фото)

Находка представляет собой каменный ящик — вид погребального сооружения. Однако костей в ней найдено не было.

В ходе недавних археологических раскопок в Британии в королевстве Гвинед был обнаружен каменный ящик — вид погребального сооружения, гробницы. Захоронение, выложенное камнями, обычно использовалось для погребения тела или захоронения урны или праха. По подсчетам ученых возраст находки может составлять около тысячи лет, пишет Daily Post.

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Также были обнаружены другие артефакты, в том числе "керн" — тип точильного камня и обработанный кремень. В ходе работ было выкопано 22 неглубокие пробные траншеи шириной около 30м х 1,8м. Именно на этом этапе эксперты идентифицировали каменный ящик.

[ + – ] Место археологических раскопок

Другие находки включают послесредневековую дорожку и пограничные рвы.

"В ящике не было обнаружено человеческих останков. Но это на значит, что их там никогда не было. Дело в том, что кость не всегда сохраняется с течением времени. Многое зависит от состава местных почв", — отметили ученые.

Несмотря на то, что захоронения в виде каменных ящиков можно наблюдать в разные периоды, вполне вероятно, что этот конкретный пример имеет доисторическое происхождение из-за артефактов, извлеченных из той же траншеи.

Напомним, что ранее Фокус писал, что в Британии исследователи впервые в истории занялись раскопками гробницы, связанной с королем Артуром. Камень Артура — 5000-летняя гробница в Херефордшире — один из выдающихся доисторических памятников, но, несмотря на это, его мало кто до этого изучал.

Также в Британии на днях нашли 2000-летнюю могильную яму железного века. В яме находилось 5 человек — женщины и дети, а также останки разных животных. Но что поразило археологов больше всего, так это тот факт, что все кости были перемешаны.