У Британії виявили гробницю, якій може бути тисячі років (фото)

Знахідка є кам'яною скринькою — видом похоронної споруди. Проте кісток у ній не знайшли.

У ході недавніх археологічних розкопок у Британії в королівстві Гвінед виявили кам'яну скриньку — вид похоронної споруди, гробниці. Поховання, викладене камінням, зазвичай використовувалося для поховання тіла, урни або праху. За підрахунками вчених, вік знахідки може становити близько тисячі років, пише Daily Post.

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Також були виявлені інші артефакти, у тому числі "керн" — тип точильного каменя й оброблений кремінь. У ході робіт було викопано 22 неглибокі пробні траншеї завширшки близько 30м х 1,8м. Саме на цьому етапі експерти ідентифікували кам'яну скриньку.

[ + – ] Місце археологічних розкопок

Інші знахідки включають післясередньовічні доріжку та прикордонні рови.

"У скрині не виявили людські рештки. Але це означає, що їх там ніколи не було. Справа в тому, що кістка не завжди зберігається з часом. Багато залежить від складу місцевих ґрунтів", — зазначили вчені.

Незважаючи на те, що поховання у вигляді кам'яних скринь можна спостерігати в різні періоди, цілком імовірно, що цей конкретний приклад має доісторичне походження через артефакти, витягнуті з траншеї.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що в Британії дослідники вперше в історії зайнялися розкопками гробниці, пов'язаної з королем Артуром. Камінь Артура — 5000-річна гробниця в Герефордширі — одна з найвизначніших доісторичних пам'яток, але, незважаючи на це, її мало хто до цього вивчав.

Також у Британії днями знайшли 2000-річну могильну яму залізного віку. У ямі перебувало 5 осіб — жінки та діти, а також рештки різних тварин. Але що вразило археологів найбільше, то це той факт, що всі кістки були перемішані.