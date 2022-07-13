Стрелы и мумифицированная птица: в Норвегии обнаружили уникальный склад артефактов (фото)

Находки были захоронены в ледяных глыбах, из-за чего они невероятно хорошо сохранились.

В ходе своих недавних археологических раскопок в норвежских горах ученые нашли уникальный клад артефактов, включая сохранившееся древко стрелы, мумифицированную птицу и башмак бронзового века, пишет Daily Mail.

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Находки были захоронены в ледяных глыбах, именно поэтому они так хорошо сохранились.

"Мы очень удивились, обнаружив останки животных и разные предметы человеческой деятельности, включая конскую амуницию, одежду, стрелы с наконечниками из ракушек и перьев" — рассказала археолог Биргитте Скар из Норвежского университета естественных и технических наук.

Кожаный башмак длиной 29 см был найден практически целым.

[ + – ] Кожаный башмак длиной 29 см был найден практически целым

"Найденная нами мумифицированная птица дрозда-белобровика может дать представление о льде как о целой экосистеме, а также показать, как различные виды справлялись с изменением климата в прошлом", — отметили ученые.

Тело маленькой птицы быстро было погребено под ледяным пятном, и когда ее нашли 4000 лет спустя, его внутренние органы все еще были неповрежденными.

"Наши артефакты показывают, что лед в горах обеспечивал важную среду обитания для многих горных видов на протяжении тысячелетий и по сей день. Находки фауны также предоставляют очень важную информацию о том, на какие виды могли охотиться люди в прошлом", — подчеркнули эксперты.

[ + – ] Однако самая старая находка, обнаруженная в ходе этого исследования — древко стрелы возрастом 6100 лет

Однако самая старая находка, обнаруженная в ходе этого исследования — древко стрелы возрастом 6100 лет, которое, по словам археологов, указывает на то, что этот район использовался в качестве охотничьих угодий до тех пор, пока существовал лед.

Напомним, что ранее в Норвегии совершили и другие не менее интересные открытия. Так, например, незнакомец оставил у двери музея ювелирные изделия эпохи викингов. Украшения включали овальные пряжки с серебряным покрытием, обычную прямую пряжку, два браслета и украшения с более чем 50 жемчужинами.

А вот норвежка Мари Ингелин Хескестад, заказав бижутерию из интернет-аукциона, обнаружила в посылке из дешевых украшений золотое кольца вождя викингов.