Стріли та муміфікований птах: у Норвегії виявили унікальний склад артефактів (фото)

Знахідки були поховані в крижаних брилах, через що вони неймовірно добре збереглися.

У процесі своїх недавніх археологічних розкопок у норвезьких горах вчені знайшли унікальний скарб артефактів, включаючи стріли, муміфікованого птаха і черевики бронзової доби, пише Daily Mail.

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Знахідки були поховані у крижаних брилах, саме тому вони так добре збереглися.

"Ми дуже здивувалися, виявивши останки тварин та різні предмети людської діяльності, включаючи кінську амуніцію, одяг, стріли з наконечниками з черепашок та пір'я" — розповіла археолог Біргітте Скар із Норвезького університету природничих та технічних наук.

Шкіряний черевик довжиною 29 см знайшли практично цілим.

[ + – ] Шкіряний черевик довжиною 29 см знайшли практично цілим

"Знайдений нами муміфікований птах дрозда-білобровика може дати уявлення про лід як цілу екосистему, а також показати, як різні види справлялися зі зміною клімату в минулому", — зазначили вчені.

Тіло маленького птаха швидко було поховане під крижаною плямою, і коли його знайшли через 4000 років, його внутрішні органи все ще були неушкодженими.

"Наші артефакти показують, що лід у горах забезпечував важливе місце існування для багатьох гірських видів протягом тисячоліть і до сьогодні. Знахідки фауни також надають дуже важливу інформацію про те, на які види могли полювати люди в минулому", — підкреслили експерти.

[ + – ] Однак найстаріша знахідка, виявлена у процесі цього дослідження, — стріли віком 6100 років.

Однак найстаріша знахідка, виявлена у процесі цього дослідження — держак стріли віком 6100 років, який, за словами археологів, вказує на те, що цей район використовувався як мисливські угіддя доти, доки існував лід.

Нагадаємо, що раніше в Норвегії здійснили й інші не менш цікаві відкриття. Так, наприклад, незнайомець залишив біля дверей музею ювелірні вироби доби вікінгів. Прикраси включали овальні пряжки зі срібним покриттям, звичайну пряму пряжку, два браслети та прикраси з більше ніж 50 перлинами.

А ось норвежка Марі Інгелін Хескестад, замовивши біжутерію з інтернет-аукціону, виявила у посилці з дешевих прикрас золоту каблучку вождя вікінгів.