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Стріли та муміфікований птах: у Норвегії виявили унікальний склад артефактів (фото)

Юлія Чайка
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мумія, дрsзд-білобровик, фото
Знайдена вченими мумія дрозда-білобровика

Знахідки були поховані в крижаних брилах, через що вони неймовірно добре збереглися.

У процесі своїх недавніх археологічних розкопок у норвезьких горах вчені знайшли унікальний скарб артефактів, включаючи стріли, муміфікованого птаха і черевики бронзової доби, пише Daily Mail.

Знахідки були поховані у крижаних брилах, саме тому вони так добре збереглися.

"Ми дуже здивувалися, виявивши останки тварин та різні предмети людської діяльності, включаючи кінську амуніцію, одяг, стріли з наконечниками з черепашок та пір'я" — розповіла археолог Біргітте Скар із Норвезького університету природничих та технічних наук.

Шкіряний черевик довжиною 29 см знайшли практично цілим.

черевик, білий фон, фото
Шкіряний черевик довжиною 29 см знайшли практично цілим

"Знайдений нами муміфікований птах дрозда-білобровика може дати уявлення про лід як цілу екосистему, а також показати, як різні види справлялися зі зміною клімату в минулому", — зазначили вчені.

Тіло маленького птаха швидко було поховане під крижаною плямою, і коли його знайшли через 4000 років, його внутрішні органи все ще були неушкодженими.

"Наші артефакти показують, що лід у горах забезпечував важливе місце існування для багатьох гірських видів протягом тисячоліть і до сьогодні. Знахідки фауни також надають дуже важливу інформацію про те, на які види могли полювати люди в минулому", — підкреслили експерти.

стріли дерево, лінійка, фото
Однак найстаріша знахідка, виявлена у процесі цього дослідження, — стріли віком 6100 років.

Однак найстаріша знахідка, виявлена у процесі цього дослідження — держак стріли віком 6100 років, який, за словами археологів, вказує на те, що цей район використовувався як мисливські угіддя доти, доки існував лід.

Нагадаємо, що раніше в Норвегії здійснили й інші не менш цікаві відкриття. Так, наприклад, незнайомець залишив біля дверей музею ювелірні вироби доби вікінгів. Прикраси включали овальні пряжки зі срібним покриттям, звичайну пряму пряжку, два браслети та прикраси з більше ніж 50 перлинами.

А ось норвежка Марі Інгелін Хескестад, замовивши біжутерію з інтернет-аукціону, виявила у посилці з дешевих прикрас золоту каблучку вождя вікінгів.