Молдова запустила в космос первый спутник в своей истории

С МКС в августе аппарат TUMnanoSAT отправится на окончательную орбиту, после чего молдавские ученые смогут приступить к исследованию космоса.

Созданный Техническим университетом Молдовы спутник TUMnanoSAT в ночь на 15 июля был запущен в космос и доставлен при помощи ракеты компании SpaceX Falcon 9 на Международную космическую станцию. Об этом в Facebook сообщило Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

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По словам представителей управления, молдавский спутник отправлен в космос в рамках новой миссии по пополнению запасов на Международной космической станции.

"Там наши международные партнеры запустят его на окончательную орбиту, чтобы помочь молдавским ученым исследовать космос", — говорится в сообщении.

В молдавском университете отметили, что это была уже 25-я миссия по коммерческому запуску на МКС, управляемая SpaceX. В рамках последнего вылета на МКС была доставлена стартовая капсула JSSOD Японского аэрокосмического агентства (JAXA), которая также содержит спутник TUMnanoSAT, откуда астронавты перебросят его в японский модуль Kibo. Согласно стандартной процедуре, астронавты выведут его на орбиту в космос с помощью робота-манипулятора. Данная операция запланирована на первую половину августа.

Напомним, согласно планам NASA, возращение человека на Луну состоится уже через три года. После этого в космосе планируют создать постоянную обитаемую колонию на естественном спутнике.

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