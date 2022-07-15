Молдова запустила в космос перший супутник у своїй історії

З МКС у серпні апарат TUMnanoSAT вирушить на остаточну орбіту, після чого молдавські вчені зможуть розпочати дослідження космосу.

Створений Технічним університетом Молдови супутник TUMnanoSAT у ніч проти 15 липня був запущений у космос і доставлений за допомогою ракети компанії SpaceX Falcon 9 на Міжнародну космічну станцію. Про це у Facebook повідомило Управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA).

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За словами представників управління, молдавського супутника відправлено до космосу в межах нової місії з поповнення запасів на Міжнародній космічній станції.

"Там наші міжнародні партнери запустять його на остаточну орбіту, щоб допомогти молдавським вченим дослідити космос", — йдеться в повідомленні.

У молдавському університеті зазначили, що це була вже 25 місія з комерційного запуску на МКС, керована SpaceX. В межах останнього вильоту на МКС доставлено стартову капсулу JSSOD Японського аерокосмічного агентства (JAXA), яка також містить супутник TUMnanoSAT, звідки астронавти перекинуть його в японський модуль Kibo. Згідно зі стандартною процедурою, астронавти виведуть його на орбіту в космос за допомогою робота-маніпулятора. Ця операція запланована на першу половину серпня.

Нагадаємо, згідно з планами NASA, повернення людини на Місяць відбудеться вже за три роки. Після цього в космосі планують створити постійну колонію на природному супутнику.

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