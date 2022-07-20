Джакузи отчаяния. Ученые нашли подводное озеро, убивающее практически все живое (видео)

Озеро представляет собой котел токсичных химикатов, включая метан и сероводород.

В ходе своего недавнего исследования в Мексиканском заливе эксперты обнаружили подводное озеро, которое убивает почти все, что в него попадает. Озеро назвали Джакузи отчаяния, пишет BGR.

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Это Джакузи отчаяния представляет собой то, что ученые называют подводным соляным озером. Оно полно метана, что делает его токсичной зоной морской воды, которая убивает почти все, что в нее заплывает.

Это смертоносное озеро обнаружили у побережья Нового Орлеана. В окружности оно составляет 30 м, а в глубину — около 4 м. Благодаря повышенной концентрации соли этот район также в 5 раз более соленый, чем окружающий его океан.

[ + – ] С момента открытия ученые посетили Джакузи Отчаяния с помощью роботизированных подводных лодок

С момента открытия ученые посетили Джакузи Отчаяния с помощью роботизированных подводных лодок. Это позволило им хорошо рассмотреть жизнь, которая выжила в огромной токсичности соляного озеро. Озеро убивает практически все живое, что в него входит, однако есть некоторые формы жизни, которые все же могут тут поддерживать свое существование.

"Знание того, что такие области существуют в океане, заставляет задуматься, сколько еще подобных таинственных и глубоких областей ожидают своего открытия", — отметили исследователи.

Океаны завораживают своим величием и загадочностью, и знание того, что в них существуют такие места, как Джакузи отчаяния, делает его еще более захватывающим. Тот факт, что воды в этом районе настолько токсичны, а остальная часть океана вокруг него остается относительно нормальной, интригует.

Как считают ученые, такое возможно благодаря плотности воды. Она создала котел токсичных химикатов, включая метан и сероводород. И поскольку эта комбинация химикатов и соли настолько токсична, любая рыба, амфиподы или крабы, которые по ошибке заплывают в озеро, в большинстве случаев умирают.

Но как это озеро вообще появилось? Многие ученые считают, что Мексиканский залив миллионы лет назад был более мелким. Когда вода испарилась, она оставила после себя массивные слои соли. Со временем слоев отложений оседало все больше, погребая соль и создавая под всем этим давление. Когда давление стало слишком большим, слои треснули, выпустив огромное количество соли в воду вокруг себя. Это и создало Джакузи отчаяния.

Напомним, что на днях фотограф обнаружил весьма необычного краба. Главная его особенность состоит в том, что он имеет белоснежные "человеческие" зубы. Пока что выяснить к какому виду принадлежит ракообразное ученым не удалось.