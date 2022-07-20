Джакузі розпачу. Вчені знайшли підводне озеро, яке вбиває практично все живе (відео)

Озеро є котлом токсичних хімікатів, включаючи метан і сірководень.

У ході свого недавнього дослідження в Мексиканській затоці експерти виявили підводне озеро, яке вбиває майже все, що в нього потрапляє. Озеро назвали Джакузі розпачу, пише BGR.

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Це Джакузі розпачу є тим, що вчені називають підводним соляним озером. Воно сповнене метану, що робить його токсичною зоною морської води, яка вбиває майже все, що в неї запливає.

Це смертоносне озеро виявили біля узбережжя Нового Орлеана. В обводі воно становить 30 м, а в глибину — близько 4 м. Завдяки підвищеній концентрації солі цей район також у 5 разів солоніший, ніж навколишній океан.

[ + – ] Із моменту відкриття вчені відвідали Джакузі Розпачу за допомогою роботизованих підводних човнів

Із моменту відкриття вчені відвідали Джакузі розпачу за допомогою роботизованих підводних човнів. Це дозволило їм добре розглянути життя, яке вижило у величезній токсичності соляного озера. Озеро вбиває практично все живе, що в нього входить, проте є деякі форми життя, які все ж таки можуть тут підтримувати своє існування.

"Знання того, що такі області існують в океані, змушує задуматися, скільки ще подібних таємничих і глибоких областей очікують на своє відкриття", — зазначили дослідники.

Океани зачаровують своєю величчю та загадковістю, і знання того, що в них існують такі місця, як Джакузі розпачу, робить його ще захопливішим. Той факт, що води в цьому районі є настільки токсичними, а решта океану навколо нього залишається відносно нормальною, інтригує.

Як вважають учені, таке можливо завдяки густині води. Вона створила котел токсичних хімікатів, включаючи метан і сірководень. І оскільки ця комбінація хімікатів і солі настільки токсична, будь-яка риба, амфіподи або краби, які помилково запливають в озеро, здебільшого вмирають.

Але як це озеро загалом з'явилося? Багато вчених вважають, що Мексиканська затока мільйони років тому була дрібнішою. Коли вода випарувалася, вона залишила по собі масивні шари солі. Згодом шарів відкладень осідало дедалі більше, ховаючи сіль і створюючи під цим тиск. Коли тиск став надто великим, шари тріснули, випустивши величезну кількість солі у воду навколо себе. Це й створило Джакузі розпачу.

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