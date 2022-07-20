Ученые рассказали, как спасаться от жары ночью

Высокая температура продолжает бить рекорды во многих странах мира, поэтому очень важно знать советы, как бороться с жарой не только днем, но и ночью.

Учитывая растущие количество рекордных высоких температур по всему миру, ученые решили порекомендовать некоторые советы, как сохранить прохладу и попытаться уснуть в сильную жару, пишет IFLS.

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По мере того, как становится все более очевидным, что мир нуждается в серьезных решениях продолжающегося климатического кризиса, сон как никогда важен для сохранения ясности ума, но нормально спать становится все более трудно.

Итак, вот несколько советов, как бороться с жарой ночью:

Пассивное охлаждение

[ + – ] Районы, где жаркие дни сменяются сравнительно прохладными ночами, хорошо подходят для практики пассивного охлаждения

Районы, где жаркие дни сменяются сравнительно прохладными ночами, хорошо подходят для практики пассивного охлаждения. Подход включает в себя, по сути, сохранение тепла, оставляя шторы задернутыми и жалюзи закрытыми в самые солнечные часы дня, предотвращая нагревание внутренней температуры вашего дома солнечным светом.

Этому также можно способствовать, открывая двери и окна рано утром и поздно вечером, чтобы прохладный воздух мог проветривать помещение. Тем не менее, вы не должны держать их открытыми в течение дня, чтобы горячий воздух не попадал в помещение.

Охладите постельное белье и пижаму

[ + – ] Еще одним методом борьбы с жарой является охлаждение постельного белья

Еще одним методом борьбы с жарой является охлаждение постельного белья. Поместите на небольшое время пододеяльник, простыню и наволочку, завернутые в полиэтиленовый пакет, в морозильник, и вы обнаружите, что они невероятно освежающие, пока вы пытаетесь задремать. Однако, не переусердствуйте с временем охлаждения.

То же самое можно сделать и с пижамой, и лучше всего выбрать дышащую одежду. Подумайте о мягких хлопковых футболках и шортах. Мокрая ткань на лбу также никогда не помешает.

Используйте воду

[ + – ] Душ также может обеспечить некоторую прохладу перед сном

Если у вас есть доступ к питьевой воде и холодильнику, то у вас есть все, что вам нужно, чтобы спастись от ночной жары. Налейте перед сном в бутылки воду и поместите их на некоторые время в холодильник. Затем разместите бутылки на или около точек сохранения прохлады: голова/шея, локти, колени и ступни.

Аэрозольный баллончик также является отличным средством, так как нанесение брызг на запястья, локти, шею и лицо может принести облегчение, если вы проснетесь посреди ночи.

Душ также может обеспечить некоторую прохладу перед сном, поскольку принятие прохладного или теплого душа может способствовать снижению температуры тела.

Напомним, что ранее Фокус также писал о том, как помочь своим домашним питомца, включая собак, котов и грызунов, бороться с жарой, а также, что нельзя делать, чтобы охладить любимцев.