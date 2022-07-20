Вчені розповіли, як рятуватися від спеки вночі

Висока температура продовжує бити рекорди в багатьох країнах світу, тому дуже важливо знати поради, як боротися зі спекою не лише вдень, а й уночі.

Враховуючи зростання рекордних високих температур по всьому світу, вчені вирішили порекомендувати деякі поради, як зберегти прохолоду і спробувати заснути в сильну спеку, пише IFLS.

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У міру того, як стає все очевиднішим, що світ потребує серйозних розв'язань кліматичної кризи, сон як ніколи важливий для збереження ясності розуму, але нормально спати стає все важче.

Отже, ось кілька порад, як боротися зі спекою вночі:

Пасивне охолодження

[ + – ] Райони, де спекотні дні змінюються відносно прохолодними ночами, добре підходять для практики пасивного охолодження

Райони, де спекотні дні змінюються відносно прохолодними ночами, добре підходять для практики пасивного охолодження. Підхід включає, по суті, збереження тепла, залишаючи штори задернутими і жалюзі закритими в сонячні години дня, запобігаючи нагріванню внутрішньої температури вашого будинку сонячним світлом.

Цьому також можна сприяти, відкриваючи двері та вікна рано вранці та пізно ввечері, щоб прохолодне повітря могло провітрювати приміщення. З усім тим, ви не повинні тримати їх відкритими протягом дня, щоб гаряче повітря не потрапляло до приміщення.

Охолодіть постільну білизну та піжаму

[ + – ] Ще одним методом боротьби зі спекою є охолодження постільної білизни

Ще одним методом боротьби зі спекою є охолодження постільної білизни. Помістіть на невеликий час підодіяльник, простирадло і наволочку, загорнуті в поліетиленовий пакет, в морозильник, і ви виявите, що вони неймовірно освіжають, поки ви намагаєтеся задрімати. Однак, не перестарайтеся з часом охолодження.

Те ж саме можна зробити й з піжамою, і найкраще вибрати одяг, що дихає. Подумайте про м'які бавовняні футболки та шорти. Мокра тканина на лобі також ніколи не завадить.

Використовуйте воду

[ + – ] Душ також може забезпечити деяку прохолоду перед сном

Якщо у вас є доступ до питної води та холодильника, то у вас є все, що вам потрібно, щоб урятуватися від нічної спеки. Налийте перед сном у пляшки воду та помістіть їх на деякий час у холодильник. Потім розмістіть пляшки на або біля точок збереження прохолоди: голова/шия, лікті, коліна та ступні.

Аерозольний балончик також є відмінним засобом, оскільки нанесення бризок на зап'ястя, лікті, шию та обличчя може принести полегшення, якщо ви прокинетеся посеред ночі.

Душ може забезпечити деяку прохолоду перед сном, оскільки прийняття прохолодного або теплого душу може сприяти зниженню температури тіла.

Нагадаємо, що раніше Фокус також писав про те, як допомогти своїм домашнім вихованцям, включаючи собак, котів і гризунів, боротися зі спекою, а також, що не можна робити, щоб охолодити улюбленців.