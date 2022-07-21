Найденное животное при жизни продемонстрировало способность к регенерации, что является первым задокументированным случаем у древних морских лилий.

В Эфиопии обнаружили окаменелые останки неизвестного ранее науке вида морской лилии, возраст которой оценивают в 150 млн лет, сообщает научный журнал Royal Society Open Science. Для детального исследования окаменелость доставили в палеонтологическую лабораторию факультета естественных наук Силезского университета в Катовице. Изучив ее, польские палеонтологи назвали новый вид в честь президента Украины Владимира Зеленского — Ausichicrinites zelenskyyi.

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Ученые пояснили, что животное названо "в честь шестого и действующего президента Украины Владимира Александровича Зеленского за мужество и отвагу, проявленные в защите свободной Украины".

Ausichicrinites zelenskyyi принадлежит к подгруппе иглокожих, это первый представитель иглокожего юрского периода, которого нашли на африканском континенте.

Окаменелость оказалась в хорошем состоянии, поэтому ученые смогли установить, что у найденного животного было 10 длинных рук и острых когтей, похожих на щупальца, ими существо хваталось за морское дно.

[ + – ] У животного обнаружились признаки травмы, по-видимому, Ausichicrinites zelenskyyi пережило нападение, потеряв одну руку

У животного обнаружились признаки травмы, по-видимому, Ausichicrinites zelenskyyi пережило нападение, потеряв одну руку. У найденного экземпляра выявили признаки отрастания поврежденной руки, что является первым задокументированным примером регенерации у ископаемой морской лилии. Современные иглокожие могут быстро восстанавливать утраченные конечности.

Морские лилии относятся к классу иглокожих — беспозвоночных животных, которые живут в соленой воде, встречаясь во всех регионах мирового океана. Их размеры — от нескольких сантиметров до 2,5 м.

Напомним, недавно в Аргентине обнаружили окаменелости гигантского "безрукого" динозавра, которого ученые назвали Guemesia ochoai. Динозавр назван в честь аргентинского военного деятеля Мартина Мигеля де Гуэмеса и музейного техника, обнаружившего образец, Хавьера Очоа.

Также сообщалось, что недавно исследователи нашли останки древнего крокодила, который сожрал целого динозавра. Confractosuchus sauroktonos жил в меловом периоде 95 млн лет назад, а его длина достигала 2,5 м. Важно отметить, что это первый случай в Австралии, когда палеонтологам удалось найти свидетельство того, что древние крокодилы питались динозаврами, хоть и молодыми.