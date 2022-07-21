Знайдена тварина за життя продемонструвала здатність до регенерації, що є першим задокументованим випадком у давніх морських лілій.

В Ефіопії виявили скам'янілі рештки невідомого раніше науці виду морської лілії, вік якої оцінюють у 150 млн років, повідомляє науковий журнал Royal Society Open Science. Для детального дослідження скам'янілість доставили в палеонтологічну лабораторію факультету природничих наук Сілезького університету в Катовіце. Вивчивши її, польські палеонтологи назвали новий вид на честь президента України Володимира Зеленського — Ausichicrinites zelenskyyi.

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Учені пояснили, що тварина названа "на честь шостого та чинного президента України Володимира Олександровича Зеленського за мужність і відвагу, виявлені в захисті вільної України".

Ausichicrinites zelenskyyi належить до підгрупи голкошкірих, це перший представник голкошкірого юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті.

Скам'янілість виявилася в хорошому стані, тому вчені змогли встановити, що знайдена тварина мала 10 довгих рук і гострих кігтів, схожих на щупальця, ними істота хапалася за морське дно.

[ + – ] У тварини виявились ознаки травми, мабуть, Ausichicrinites zelenskyyi пережила напад, втративши одну руку

У тварини виявилися ознаки травми, мабуть, Ausichicrinites zelenskyy пережила напад, втративши одну руку. У знайденого екземпляра виявили ознаки відростання пошкодженої руки, що є першим задокументованим прикладом регенерації викопної морської лілії. Сучасні голкошкірі можуть швидко відновлювати втрачені кінцівки.

Морські лілії належать до класу голкошкірих — безхребетних тварин, що живуть у солоній воді, зустрічаючись у всіх регіонах світового океану. Їхні розміри — від кількох сантиметрів до 2,5 м.

Нагадаємо, нещодавно в Аргентині виявили скам'янілості гігантського "безрукого" динозавра, якого вчені назвали Guemesia ochoai. Динозавр названий на честь аргентинського військового діяча Мартіна Мігеля де Гуемеса та музейного техніка, який виявив зразок, Хав'єра Очоа.

Також повідомлялося, що нещодавно дослідники знайшли рештки стародавнього крокодила, який зжер цілого динозавра. Confractosuchus sauroktonos жив у крейдяному періоді 95 млн років тому, а його довжина досягала 2,5 м. Важливо, що це перший випадок в Австралії, коли палеонтологам вдалося знайти свідчення того, що стародавні крокодили харчувалися динозаврами, хоч і молодими.