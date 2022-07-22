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Забанили Google: в ОРДЛО решили, что поисковик занимается "травлей русских"

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Денис Пушилин, в "ЛДНР" заблокировали Google, блокировка Google, цензура на Донбассе
Главарю донецких боевиков Денису Пушилину не нравятся материалы, которые находит Google

Боевики заявили, что могут отменить блокировку популярного поисковика, если его владельцы начнут их уважать.

22 июля пресс-служба лидера донецких боевиков Дениса Пушилина сообщила о том, что в так называемой "ДНР" заблокировали доступ к поисковому сервису Google.

Пушилин заявил, что причиной блокировки стала "настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации".

Днем ранее Google заблокировали в "ЛНР".

"Война — это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины, — заявил главарь луганских боевиков Леонид Пасечник. — Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют".

Пасечник обвинил Google в "целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма".

"Нам такие информационные "прилеты" не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении", — отметил он.

Напомним, 19 июля член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов сообщил, что российские власти могут заблокировать видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google. По словам Ашманова, блокировки стоит ожидать в ближайшие месяцы, ее необходимость он пояснил тем, что США использует YouTube в качестве "стратегического оружия" в информационной войне против России.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил конфисковать и национализировать YouTube.