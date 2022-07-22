Забанили Google: в ОРДЛО решили, что поисковик занимается "травлей русских"

Боевики заявили, что могут отменить блокировку популярного поисковика, если его владельцы начнут их уважать.

22 июля пресс-служба лидера донецких боевиков Дениса Пушилина сообщила о том, что в так называемой "ДНР" заблокировали доступ к поисковому сервису Google.

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Пушилин заявил, что причиной блокировки стала "настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации".

Днем ранее Google заблокировали в "ЛНР".

"Война — это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины, — заявил главарь луганских боевиков Леонид Пасечник. — Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют".

Пасечник обвинил Google в "целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма".

"Нам такие информационные "прилеты" не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении", — отметил он.

Напомним, 19 июля член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов сообщил, что российские власти могут заблокировать видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google. По словам Ашманова, блокировки стоит ожидать в ближайшие месяцы, ее необходимость он пояснил тем, что США использует YouTube в качестве "стратегического оружия" в информационной войне против России.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил конфисковать и национализировать YouTube.