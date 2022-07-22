Забанили Google: в ОРДЛО вирішили, що пошуковик займається "цькуванням росіян"

Бойовики заявили, що можуть скасувати блокування популярної пошукової системи, якщо його власники почнуть їх поважати.

22 липня пресслужба лідера донецьких бойовиків Дениса Пушиліна повідомила про те, що в так званій "ДНР" заблокували доступ до пошукового сервісу Google.

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Пушилін заявив, що причиною блокування стало "справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації".

Днем раніше Google заблокували в "ЛНР".

"Війна — це не лише ракети, які летять на наші міста, а й шквал фейків і дезінформації, якими нас закидають з боку України, — заявив ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник. — Головною зброєю, на жаль, стає Google: кількість фейків та екстремістських матеріалів тут лише збільшується, і жодні штрафи та рішення суду для них не грають ролі”.

Пасічник звинуватив Google у "цілеспрямованій пропаганді тероризму та екстремізму".

"Нам такі інформаційні "прильоти" не потрібні: ні з боку України, ні з боку Заходу. Впораємося і без Google. Виправляться, почнуть поважати людей — подумаємо про повернення", — зазначив він.

Нагадаємо, 19 липня член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Ігор Ашманов повідомив, що російська влада може заблокувати відеохостинг YouTube, який належить американській компанії Google. За словами Ашманова, блокування варто очікувати найближчими місяцями, його необхідність він пояснив тим, що США використовує YouTube як "стратегічну зброю" в інформаційній війні проти Росії.

Раніше депутат Держдуми Євген Федоров запропонував конфіскувати та націоналізувати YouTube.