Следи за хвостом. Ученые рассказали, как точно узнать, любит ли вас собака

Новое исследование предполагает, что положительные эмоции собаки высказывают вилянием хвостом только в одном направлении.

Китайские ученые выяснили, что собаки, когда находятся в сидячем положении рядом с людьми, которых любят, виляют хвостом в правую сторону и это связано с активацией их левого полушария мозга, которое отвечает за положительные эмоции, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ученые из Китайской академии наук провели исследование на 10 собаках, чтобы выяснить, в какую сторону чаще виляют хвостом собаки в сидячем положении, когда встречают любимого ими человека.

С помощью приборов для отслеживания движений ученые наблюдали за поведением собак и тем, как они виляют хвостами во время небольших сеансов встречи животного и человека в течение трех дней. В общей сложности ученые проанализировали 21 тысячу движений хвостом у собак, чтобы понять предпочтительное направление виляния хвостом.

[ + – ] В общей сложности ученые проанализировали 21 тысячу движений хвостом у собак, чтобы понять предпочтительное направление виляния хвостом Фото: Daily Mail

Исследование показало, что собаки в основном виляют хвостом в правую сторону, когда сидят, при встрече с хорошо знакомым им человеком. И чем больше собака находилась рядом с таким человеком, тем больше она осуществляла виляний хвостом именно в правую сторону. Хотя иногда хвост направлялся и влево, но это было гораздо реже.

По словам Юн Чжана, который является автором нового исследования, то, что собаки виляют хвостом именно в правую сторону при встрече с любимым человеком, связано с влиянием левого полушария мозга, где обрабатываются положительные эмоции.

[ + – ] То, что собаки виляют хвостом именно в правую сторону при встрече с любимым человеком, связано с влиянием левого полушария мозга, где обрабатываются положительные эмоции Фото: Daily Mail

Ученые считают, что, когда собака виляет хвостом вправо, это означает, что она чувствует себя комфортно и счастливо. А часто виляние хвостом влево может говорить о том, что животное испугалось или сильно нервничает.

В ходе исследования также стало известно, что каждая собака виляет хвостом по-своему и это похоже на то, как у каждого человека есть своя собственная характерная походка.

"Хорошие и плохие эмоции связаны с активацией левой и правой части префронтальной коры головного мозга у человека. То же самое происходит и у собак. Если собака виляет хвостом вправо, то активизируется левая часть с хорошими эмоциями", — говорит Юн Чжан.

[ + – ] В ходе исследования также стало известно, что каждая собака виляет хвостом по-своему и это похоже на то, как у каждого человека есть своя собственная характерная походка Фото: Daily Mail

Ученые считают, что активное правостороннее виляние хвостом у собак свидетельствует о все более позитивном восприятии знакомого человека со временем.

В то же время ученые из Университета Линкольна еще в прошлом году выяснили, что собаки в основном правши. Их исследование показало, что больше половины собак, когда тянутся за едой используют именно правую лапу.

Фокус уже писал о том, какие характерные признаки в поведении собак могут говорить о том, что собака действительно вас любит.

Также напоминаем, что ученые выяснили, что все собаки происходят от разных популяций древних волков.