Стеж за хвостом. Учені розповіли, як точно дізнатися, чи любить вас собака

Нове дослідження припускає, що позитивні емоції собаки висловлюють вилянням хвостом лише в одному напрямку.

Китайські вчені з'ясували, що собаки, коли перебувають у сидячому положенні поруч із людьми, яких люблять, виляють хвостом у правий бік і це пов'язано з активацією їхньої лівої півкулі мозку, яка відповідає за позитивні емоції, повідомляє Daily Mail.

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Учені з Китайської академії наук провели дослідження на 10 собаках, щоб з'ясувати, в який бік частіше виляють хвостом собаки в положенні, коли зустрічають людину, яку вони люблять.

За допомогою приладів для відстеження рухів учені спостерігали за поведінкою собак і тим, як вони виляють хвостами під час невеликих сеансів зустрічі тварини та людини протягом трьох днів. Учені проаналізували 21 тисячу рухів хвостом у собак, щоб зрозуміти кращий напрямок виляння хвостом.

[ + – ] Учені проаналізували 21 тисячу рухів хвостом у собак, щоб зрозуміти кращий напрямок виляння хвостом Фото: Daily Mail

Дослідження показало, що собаки переважно виляють хвостом у правий бік, коли сидять, під час зустрічі з добре знайомою ним людиною. І чим більше собака знаходилася поряд із такою людиною, тим більше вона здійснювала виляння хвостом саме в правий бік. Хоча іноді хвіст прямував і вліво, але це було набагато рідше.

За словами Юн Чжана, який є автором нового дослідження, те, що собаки виляють хвостом саме у правий бік під час зустрічі з людиною, яку люблять, пов'язане з впливом лівої півкулі мозку, де обробляються позитивні емоції.

[ + – ] Те, що собаки виляють хвостом саме у правий бік під час зустрічі з людиною, яку люблять, пов'язане з впливом лівої півкулі мозку, де обробляються позитивні емоції Фото: Daily Mail

Учені вважають, що коли собака виляє хвостом вправо, це означає, що вона почувається комфортно та щасливо. А часто виляння хвостом вліво може говорити про те, що тварина злякалася або сильно нервує.

У процесі дослідження також стало відомо, що кожен собака виляє хвостом по-своєму і це схоже на те, як кожна людина має свою власну характерну ходу.

"Гарні та погані емоції пов'язані з активацією лівої та правої частини префронтальної кори головного мозку у людини. Те саме відбувається і в собак. Якщо собака виляє хвостом вправо, то активізується ліва частина з хорошими емоціями", — говорить Юн Чжан.

[ + – ] У процесі дослідження також стало відомо, що кожен собака виляє хвостом по-своєму і це схоже на те, як кожна людина має свою власну характерну ходу. Фото: Daily Mail

Учені вважають, що активне правостороннє виляння хвостом у собак свідчить про все більш позитивне сприйняття знайомої людини з часом.

У той же час вчені з Університету Лінкольна ще минулого року з'ясували, що собаки переважно правши. Їхнє дослідження показало, що більше половини собак, коли тягнуться за їжею використовують саме праву лапу.

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