Около 6 млрд тонн воды в день. В Гренландии произошел сумасшедший скачек таяния льда

На прошлой неделе в Гренландии произошло одно из самых сильных таяний льда за всю историю наблюдений, что очень встревожило всех исследователей.

Несколько дней необычно теплой погоды в северной Гренландии вызвали быстрое таяние ледников, о чем свидетельствуют реки талой воды, устремляющиеся в океан, пишет CNET.

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Ученые отмечают, что температура поднялась на 10 градусов выше, чем обычно для этого времени года и составляет 15°C. Согласно данным исследователей, объем льда, который растаял в Гренландии только в период с 15 по 17 июля, составляющее 6 млрд т воды в день, достаточно, чтобы погрузить Западную Вирджинию (США), под воду на 30 см.

"Если посмотреть на средние значения климата за 30–40 лет, то можно понять что таяния льдов на прошлой неделе явно ненормальное явление", — рассказал ученый Тед Скамбос из Университета Колорадо.

Ученых пугает такое резкое потепление.

"Мы очень сильно переживаем. Страшно представить, какие последствия нас ожидают из-за глобального потепления. Что еще поражает, так это то, что с такой погодой в эти дни мы даже могли ходить в футболках", — отметил ученый Куталмис Сайлам из Техасского университета.

Каждое лето ученые переживают, что увидят повторение рекордного таяния, произошедшего в 2019 году, когда в море утекло 532 млрд т льда. Неожиданно горячая весна и июльская жара 2019 года вызвали таяние почти всей поверхности ледяного щита. В результате глобальный уровень моря повысился на 1,5 мм.

Последние исследования указывают на все более и более опасную ситуацию на самом ледяном острове Северного полушария. Исследование, проведенное в феврале, показало, что на дне Гренландского ледникового щита наблюдается большая скорость таяния, вызванная огромным количеством талой воды, стекающей с поверхности. Эта вода особенно опасна, потому что она может дестабилизировать верхний слой и привести к массивной и быстрой потере льда.

В 2020 году ученые обнаружили, что таяние ледяного щита Гренландии достигло критической точки. Как считают исследователи из Университета штата Огайо, никакие усилия по предотвращению глобального потепления уже не смогут остановить его.

Еще одно исследование показало, что скорость таяния в последние годы превышает все, что Гренландия испытала за последние 12 000 лет, и этого достаточно, чтобы вызвать заметные изменения в гравитационном поле над островом.

Напомним, что ранее ученые зафиксировали во многих странах мира новые рекорды среднемесячной температуры. Более того тепловые волны можно увидеть даже из космоса.